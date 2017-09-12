AVT

The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network.

ImeAVT

PoredakNo.1185

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)1.50%

Količina u optjecaju6,000,000

Maksimalna količina10,000,000

Ukupna količina10,000,000

Stopa optjecaja0.6%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena11.093199729919434,2017-09-12

Najniža cijena0.0291590858799,2020-05-06

Javni blockchainETH

UvodThe Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
Pretraži
Omiljeni
AVT/USDT
Aventus
----
--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (AVT)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Informacije
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Tržišna trgovanja
Spot
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
AVT/USDT
--
--
‎--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (AVT)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Informacije
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
Loading...