The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network.

Aventus Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Aventus (AVT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Aventus (AVT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Aventus.

Aventus (AVT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Aventus (AVT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AVT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Aventus (AVT)

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Aventus Koliko Aventus (AVT) vrijedi danas? Cijena AVT uživo u USD je 1.6827 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena AVT u USD? $ 1.6827 . Provjerite Trenutačna cijena AVT u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Aventus? Tržišna kapitalizacija za AVT je $ 10.10M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za AVT? Količina u optjecaju za AVT je 6.00M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AVT? AVT je postigao ATH cijenu od 11.093199729919434 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AVT? AVT je vidio ATL cijenu od 0.0291590858799 USD . Koliki je obujam trgovanja za AVT? 24-satni obujam trgovanja za AVT je $ 1.22K USD . Hoće li AVT još narasti ove godine? AVT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AVT predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Aventus (AVT) Važna ažuriranja industrije

