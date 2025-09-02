Više o AVT

Aventus Cijena(AVT)

1 AVT u USD cijena uživo:

$1.6827
$1.6827$1.6827
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Aventus (AVT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:36:03 (UTC+8)

Aventus (AVT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.6666
$ 1.6666$ 1.6666
24-satna najniža cijena
$ 1.6834
$ 1.6834$ 1.6834
24-satna najviša cijena

$ 1.6666
$ 1.6666$ 1.6666

$ 1.6834
$ 1.6834$ 1.6834

$ 11.093199729919434
$ 11.093199729919434$ 11.093199729919434

$ 0.0291590858799
$ 0.0291590858799$ 0.0291590858799

0.00%

0.00%

+3.40%

+3.40%

Aventus (AVT) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.6827. Tijekom protekla 24 sata, AVTtrgovalo je između najniže cijene $ 1.6666 i najviše cijene $ 1.6834, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AVT je $ 11.093199729919434, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0291590858799.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AVT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +3.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aventus (AVT)

No.1142

$ 10.10M
$ 10.10M$ 10.10M

$ 1.22K
$ 1.22K$ 1.22K

$ 16.83M
$ 16.83M$ 16.83M

6.00M
6.00M 6.00M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

60.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aventus je $ 10.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.22K. Količina u optjecaju AVT je 6.00M, s ukupnom količinom od 10000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.83M.

Aventus (AVT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Aventus za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ +0.1657+10.92%
60 dana$ +0.3597+27.18%
90 dana$ +0.0617+3.80%
Aventus promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AVT od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Aventus 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.1657 (+10.92%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Aventus 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AVT od $ +0.3597 (+27.18%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Aventus 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0617 (+3.80%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Aventus (AVT)?

Pogledajte Aventus stranicu Povijest cijena sada.

Što je Aventus (AVT)

The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network.

Aventus dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Aventus ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AVT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Aventus na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Aventus učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Aventus Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Aventus (AVT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Aventus (AVT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Aventus.

Provjerite Aventus predviđanje cijene sada!

Aventus (AVT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Aventus (AVT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AVT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Aventus (AVT)

Tražiš kako kupiti Aventus? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Aventus na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AVT u lokalnim valutama

1 Aventus(AVT) u VND
44,280.2505
1 Aventus(AVT) u AUD
A$2.557704
1 Aventus(AVT) u GBP
1.228371
1 Aventus(AVT) u EUR
1.430295
1 Aventus(AVT) u USD
$1.6827
1 Aventus(AVT) u MYR
RM7.100994
1 Aventus(AVT) u TRY
69.243105
1 Aventus(AVT) u JPY
¥247.3569
1 Aventus(AVT) u ARS
ARS$2,317.767807
1 Aventus(AVT) u RUB
135.575139
1 Aventus(AVT) u INR
148.24587
1 Aventus(AVT) u IDR
Rp27,585.241488
1 Aventus(AVT) u KRW
2,343.580425
1 Aventus(AVT) u PHP
96.199959
1 Aventus(AVT) u EGP
￡E.81.661431
1 Aventus(AVT) u BRL
R$9.153888
1 Aventus(AVT) u CAD
C$2.305299
1 Aventus(AVT) u BDT
204.868725
1 Aventus(AVT) u NGN
2,576.869953
1 Aventus(AVT) u COP
$6,757.824162
1 Aventus(AVT) u ZAR
R.29.598693
1 Aventus(AVT) u UAH
69.747915
1 Aventus(AVT) u VES
Bs245.6742
1 Aventus(AVT) u CLP
$1,628.8536
1 Aventus(AVT) u PKR
Rs477.617568
1 Aventus(AVT) u KZT
907.597899
1 Aventus(AVT) u THB
฿54.317556
1 Aventus(AVT) u TWD
NT$51.557928
1 Aventus(AVT) u AED
د.إ6.175509
1 Aventus(AVT) u CHF
Fr1.34616
1 Aventus(AVT) u HKD
HK$13.12506
1 Aventus(AVT) u AMD
֏643.716885
1 Aventus(AVT) u MAD
.د.م15.1443
1 Aventus(AVT) u MXN
$31.382355
1 Aventus(AVT) u SAR
ريال6.310125
1 Aventus(AVT) u PLN
6.125028
1 Aventus(AVT) u RON
лв7.286091
1 Aventus(AVT) u SEK
kr15.800553
1 Aventus(AVT) u BGN
лв2.810109
1 Aventus(AVT) u HUF
Ft568.281444
1 Aventus(AVT) u CZK
35.101122
1 Aventus(AVT) u KWD
د.ك0.5132235
1 Aventus(AVT) u ILS
5.637045
1 Aventus(AVT) u AOA
Kz1,533.898839
1 Aventus(AVT) u BHD
.د.ب0.6343779
1 Aventus(AVT) u BMD
$1.6827
1 Aventus(AVT) u DKK
kr10.718799
1 Aventus(AVT) u HNL
L44.103567
1 Aventus(AVT) u MUR
77.06766
1 Aventus(AVT) u NAD
$29.61552
1 Aventus(AVT) u NOK
kr16.810173
1 Aventus(AVT) u NZD
$2.843763
1 Aventus(AVT) u PAB
B/.1.6827
1 Aventus(AVT) u PGK
K7.117821
1 Aventus(AVT) u QAR
ر.ق6.141855
1 Aventus(AVT) u RSD
дин.168.43827

Za dublje razumijevanje Aventus, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Aventus web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Aventus

Koliko Aventus (AVT) vrijedi danas?
Cijena AVT uživo u USD je 1.6827 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AVT u USD?
Trenutačna cijena AVT u USD je $ 1.6827. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Aventus?
Tržišna kapitalizacija za AVT je $ 10.10M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AVT?
Količina u optjecaju za AVT je 6.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AVT?
AVT je postigao ATH cijenu od 11.093199729919434 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AVT?
AVT je vidio ATL cijenu od 0.0291590858799 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AVT?
24-satni obujam trgovanja za AVT je $ 1.22K USD.
Hoće li AVT još narasti ove godine?
AVT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AVT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:36:03 (UTC+8)

