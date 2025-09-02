Više o ASTROS

Astro Armadillos Logotip

Astro Armadillos Cijena(ASTROS)

1 ASTROS u USD cijena uživo:

$0.06015
$0.06015$0.06015
-0.11%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Astro Armadillos (ASTROS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:35:41 (UTC+8)

Astro Armadillos (ASTROS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.06009
$ 0.06009$ 0.06009
24-satna najniža cijena
$ 0.06037
$ 0.06037$ 0.06037
24-satna najviša cijena

$ 0.06009
$ 0.06009$ 0.06009

$ 0.06037
$ 0.06037$ 0.06037

$ 0.11362255496661224
$ 0.11362255496661224$ 0.11362255496661224

$ 0.019778041816782114
$ 0.019778041816782114$ 0.019778041816782114

-0.07%

-0.11%

-1.45%

-1.45%

Astro Armadillos (ASTROS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.06015. Tijekom protekla 24 sata, ASTROStrgovalo je između najniže cijene $ 0.06009 i najviše cijene $ 0.06037, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASTROS je $ 0.11362255496661224, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.019778041816782114.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASTROS se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -0.11% u posljednjih 24 sata i -1.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Astro Armadillos (ASTROS)

No.1952

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

$ 43.92K
$ 43.92K$ 43.92K

$ 6.02M
$ 6.02M$ 6.02M

25.50M
25.50M 25.50M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

25.49%

MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Astro Armadillos je $ 1.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 43.92K. Količina u optjecaju ASTROS je 25.50M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.02M.

Astro Armadillos (ASTROS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Astro Armadillos za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000662-0.11%
30 dana$ +0.00185+3.17%
60 dana$ +0.00847+16.38%
90 dana$ +0.00403+7.18%
Astro Armadillos promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ASTROS od $ -0.0000662 (-0.11%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Astro Armadillos 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00185 (+3.17%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Astro Armadillos 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ASTROS od $ +0.00847 (+16.38%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Astro Armadillos 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00403 (+7.18%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Astro Armadillos (ASTROS)?

Pogledajte Astro Armadillos stranicu Povijest cijena sada.

Što je Astro Armadillos (ASTROS)

Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes.

Astro Armadillos dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Astro Armadillos ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ASTROS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Astro Armadillos na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Astro Armadillos učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Astro Armadillos Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Astro Armadillos (ASTROS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Astro Armadillos (ASTROS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Astro Armadillos.

Provjerite Astro Armadillos predviđanje cijene sada!

Astro Armadillos (ASTROS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Astro Armadillos (ASTROS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ASTROS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Astro Armadillos (ASTROS)

Tražiš kako kupiti Astro Armadillos? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Astro Armadillos na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Astro Armadillos Resurs

Za dublje razumijevanje Astro Armadillos, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Astro Armadillos web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Astro Armadillos

Koliko Astro Armadillos (ASTROS) vrijedi danas?
Cijena ASTROS uživo u USD je 0.06015 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ASTROS u USD?
Trenutačna cijena ASTROS u USD je $ 0.06015. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Astro Armadillos?
Tržišna kapitalizacija za ASTROS je $ 1.53M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ASTROS?
Količina u optjecaju za ASTROS je 25.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ASTROS?
ASTROS je postigao ATH cijenu od 0.11362255496661224 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ASTROS?
ASTROS je vidio ATL cijenu od 0.019778041816782114 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ASTROS?
24-satni obujam trgovanja za ASTROS je $ 43.92K USD.
Hoće li ASTROS još narasti ove godine?
ASTROS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ASTROS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:35:41 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

