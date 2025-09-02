Astro Armadillos (ASTROS) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.06009
$ 0.06009$ 0.06009
24-satna najniža cijena
$ 0.06037
$ 0.06037$ 0.06037
24-satna najviša cijena
$ 0.06009
$ 0.06009$ 0.06009
$ 0.06037
$ 0.06037$ 0.06037
$ 0.11362255496661224
$ 0.11362255496661224$ 0.11362255496661224
$ 0.019778041816782114
$ 0.019778041816782114$ 0.019778041816782114
-0.07%
-0.11%
-1.45%
-1.45%
Astro Armadillos (ASTROS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.06015. Tijekom protekla 24 sata, ASTROStrgovalo je između najniže cijene $ 0.06009 i najviše cijene $ 0.06037, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASTROS je $ 0.11362255496661224, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.019778041816782114.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASTROS se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -0.11% u posljednjih 24 sata i -1.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Astro Armadillos (ASTROS)
No.1952
$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M
$ 43.92K
$ 43.92K$ 43.92K
$ 6.02M
$ 6.02M$ 6.02M
25.50M
25.50M 25.50M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
25.49%
MATIC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Astro Armadillos je $ 1.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 43.92K. Količina u optjecaju ASTROS je 25.50M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.02M.
Astro Armadillos (ASTROS) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Astro Armadillos za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000662
-0.11%
30 dana
$ +0.00185
+3.17%
60 dana
$ +0.00847
+16.38%
90 dana
$ +0.00403
+7.18%
Astro Armadillos promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ASTROS od $ -0.0000662 (-0.11%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Astro Armadillos 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00185 (+3.17%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Astro Armadillos 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ASTROS od $ +0.00847 (+16.38%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Astro Armadillos 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00403 (+7.18%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Astro Armadillos (ASTROS)?
Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes.
Astro Armadillos dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.
Osim toga, možeš: - Provjeriti ASTROS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Astro Armadillos na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Astro Armadillos učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Astro Armadillos Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Astro Armadillos (ASTROS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Astro Armadillos (ASTROS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Astro Armadillos.
Razumijevanje tokenomike Astro Armadillos (ASTROS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ASTROS opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Astro Armadillos (ASTROS)
Tražiš kako kupiti Astro Armadillos? Proces je jednostavan i bez muke!
