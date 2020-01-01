Astro Armadillos (ASTROS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Astro Armadillos (ASTROS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Astro Armadillos (ASTROS) Informacije Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes. Službena web stranica: https://astroarmadillos.io/ Bijela knjiga: https://docsend.com/view/ce7vc44jfnpkv65m Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0xBc024abd1e72e2b5F9f73de13ACe4Ac68Fe73e62 Kupi ASTROS odmah!

Astro Armadillos (ASTROS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Astro Armadillos (ASTROS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 25.50M $ 25.50M $ 25.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.00M $ 6.00M $ 6.00M Povijesni maksimum: $ 0.1249 $ 0.1249 $ 0.1249 Povijesni minimum: $ 0.019778041816782114 $ 0.019778041816782114 $ 0.019778041816782114 Trenutna cijena: $ 0.06001 $ 0.06001 $ 0.06001 Saznajte više o cijeni Astro Armadillos (ASTROS)

Astro Armadillos (ASTROS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Astro Armadillos (ASTROS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ASTROS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ASTROS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ASTROS tokena, istražite ASTROS cijenu tokena uživo!

Astro Armadillos (ASTROS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ASTROS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ASTROS povijest cijena odmah!

ASTROS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ASTROS? Naša ASTROS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ASTROS predviđanje cijene tokena odmah!

