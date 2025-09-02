Više o ARTY

Artyfact Logotip

Artyfact Cijena(ARTY)

1 ARTY u USD cijena uživo:

$0.1581
$0.1581$0.1581
+4.84%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Artyfact (ARTY)
Artyfact (ARTY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1409
$ 0.1409$ 0.1409
24-satna najniža cijena
$ 0.176
$ 0.176$ 0.176
24-satna najviša cijena

$ 0.1409
$ 0.1409$ 0.1409

$ 0.176
$ 0.176$ 0.176

$ 4.504571539568279
$ 4.504571539568279$ 4.504571539568279

$ 0.12062367419152462
$ 0.12062367419152462$ 0.12062367419152462

-1.13%

+4.84%

+1.73%

+1.73%

Artyfact (ARTY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1581. Tijekom protekla 24 sata, ARTYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1409 i najviše cijene $ 0.176, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARTY je $ 4.504571539568279, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.12062367419152462.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARTY se promijenio za -1.13% u posljednjih sat vremena, +4.84% u posljednjih 24 sata i +1.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Artyfact (ARTY)

No.1687

$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M

$ 273.38K
$ 273.38K$ 273.38K

$ 3.95M
$ 3.95M$ 3.95M

19.48M
19.48M 19.48M

25,000,000
25,000,000 25,000,000

24,858,616
24,858,616 24,858,616

77.92%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Artyfact je $ 3.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 273.38K. Količina u optjecaju ARTY je 19.48M, s ukupnom količinom od 24858616. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.95M.

Artyfact (ARTY) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Artyfact za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.007299+4.84%
30 dana$ +0.0377+31.31%
60 dana$ +0.0014+0.89%
90 dana$ +0.0158+11.10%
Artyfact promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ARTY od $ +0.007299 (+4.84%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Artyfact 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0377 (+31.31%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Artyfact 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ARTY od $ +0.0014 (+0.89%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Artyfact 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0158 (+11.10%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Artyfact (ARTY)?

Pogledajte Artyfact stranicu Povijest cijena sada.

Što je Artyfact (ARTY)

Artyfact is a next-gen gaming metaverse that combines the latest gaming technologies and innovative GameFi activities.

Artyfact dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Artyfact ulaganjima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ARTY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Artyfact na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Artyfact učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Artyfact Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Artyfact (ARTY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Artyfact (ARTY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Artyfact.

Provjerite Artyfact predviđanje cijene sada!

Artyfact (ARTY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Artyfact (ARTY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ARTY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Artyfact (ARTY)

Tražiš kako kupiti Artyfact? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Artyfact na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ARTY u lokalnim valutama

1 Artyfact(ARTY) u VND
4,160.4015
1 Artyfact(ARTY) u AUD
A$0.240312
1 Artyfact(ARTY) u GBP
0.115413
1 Artyfact(ARTY) u EUR
0.134385
1 Artyfact(ARTY) u USD
$0.1581
1 Artyfact(ARTY) u MYR
RM0.667182
1 Artyfact(ARTY) u TRY
6.502653
1 Artyfact(ARTY) u JPY
¥23.2407
1 Artyfact(ARTY) u ARS
ARS$217.768521
1 Artyfact(ARTY) u RUB
12.736536
1 Artyfact(ARTY) u INR
13.911219
1 Artyfact(ARTY) u IDR
Rp2,591.802864
1 Artyfact(ARTY) u KRW
220.193775
1 Artyfact(ARTY) u PHP
9.024348
1 Artyfact(ARTY) u EGP
￡E.7.672593
1 Artyfact(ARTY) u BRL
R$0.858483
1 Artyfact(ARTY) u CAD
C$0.216597
1 Artyfact(ARTY) u BDT
19.213893
1 Artyfact(ARTY) u NGN
242.112759
1 Artyfact(ARTY) u COP
$634.939086
1 Artyfact(ARTY) u ZAR
R.2.784141
1 Artyfact(ARTY) u UAH
6.540597
1 Artyfact(ARTY) u VES
Bs23.0826
1 Artyfact(ARTY) u CLP
$152.8827
1 Artyfact(ARTY) u PKR
Rs44.799216
1 Artyfact(ARTY) u KZT
85.091001
1 Artyfact(ARTY) u THB
฿5.108211
1 Artyfact(ARTY) u TWD
NT$4.841022
1 Artyfact(ARTY) u AED
د.إ0.580227
1 Artyfact(ARTY) u CHF
Fr0.12648
1 Artyfact(ARTY) u HKD
HK$1.231599
1 Artyfact(ARTY) u AMD
֏60.365742
1 Artyfact(ARTY) u MAD
.د.م1.419738
1 Artyfact(ARTY) u MXN
$2.946984
1 Artyfact(ARTY) u SAR
ريال0.592875
1 Artyfact(ARTY) u PLN
0.573903
1 Artyfact(ARTY) u RON
лв0.684573
1 Artyfact(ARTY) u SEK
kr1.484559
1 Artyfact(ARTY) u BGN
лв0.262446
1 Artyfact(ARTY) u HUF
Ft53.357169
1 Artyfact(ARTY) u CZK
3.296385
1 Artyfact(ARTY) u KWD
د.ك0.0482205
1 Artyfact(ARTY) u ILS
0.529635
1 Artyfact(ARTY) u AOA
Kz144.119217
1 Artyfact(ARTY) u BHD
.د.ب0.0594456
1 Artyfact(ARTY) u BMD
$0.1581
1 Artyfact(ARTY) u DKK
kr1.007097
1 Artyfact(ARTY) u HNL
L4.135896
1 Artyfact(ARTY) u MUR
7.24098
1 Artyfact(ARTY) u NAD
$2.776236
1 Artyfact(ARTY) u NOK
kr1.579419
1 Artyfact(ARTY) u NZD
$0.267189
1 Artyfact(ARTY) u PAB
B/.0.1581
1 Artyfact(ARTY) u PGK
K0.668763
1 Artyfact(ARTY) u QAR
ر.ق0.575484
1 Artyfact(ARTY) u RSD
дин.15.814743

Artyfact Resurs

Za dublje razumijevanje Artyfact, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Artyfact web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Artyfact

Koliko Artyfact (ARTY) vrijedi danas?
Cijena ARTY uživo u USD je 0.1581 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ARTY u USD?
Trenutačna cijena ARTY u USD je $ 0.1581. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Artyfact?
Tržišna kapitalizacija za ARTY je $ 3.08M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ARTY?
Količina u optjecaju za ARTY je 19.48M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ARTY?
ARTY je postigao ATH cijenu od 4.504571539568279 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ARTY?
ARTY je vidio ATL cijenu od 0.12062367419152462 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ARTY?
24-satni obujam trgovanja za ARTY je $ 273.38K USD.
Hoće li ARTY još narasti ove godine?
ARTY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ARTY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Artyfact (ARTY) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

ARTY u USD kalkulator

Iznos

ARTY
ARTY
USD
USD

1 ARTY = 0.1581 USD

Trgujte ARTY

ARTYUSDT
$0.1581
$0.1581$0.1581
+4.84%

