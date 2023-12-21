ARTY

Artyfact is a next-gen gaming metaverse that combines the latest gaming technologies and innovative GameFi activities.

PoredakNo.1700

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)16,45%

Količina u optjecaju19.480.227

Maksimalna količina25.000.000

Ukupna količina24.858.616

Stopa optjecaja0.7792%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena4.504571539568279,2023-12-21

Najniža cijena0.12062367419152462,2025-08-02

Javni blockchainBSC

UvodArtyfact is a next-gen gaming metaverse that combines the latest gaming technologies and innovative GameFi activities.

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

