Više o ARTFI

ARTFI Informacije o cijeni

ARTFI Bijela knjiga

ARTFI Službena web stranica

ARTFI Tokenomija

ARTFI Prognoza cijena

ARTFI Povijest

Vodič za kupnju ARTFI

Konverter ARTFI u fiducijarnu valutu

ARTFI Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Artfi Logotip

Artfi Cijena(ARTFI)

1 ARTFI u USD cijena uživo:

$0.004107
$0.004107$0.004107
+1.03%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Artfi (ARTFI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:01:32 (UTC+8)

Artfi (ARTFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.003463
$ 0.003463$ 0.003463
24-satna najniža cijena
$ 0.00445
$ 0.00445$ 0.00445
24-satna najviša cijena

$ 0.003463
$ 0.003463$ 0.003463

$ 0.00445
$ 0.00445$ 0.00445

$ 0.03968435458968684
$ 0.03968435458968684$ 0.03968435458968684

$ 0.003210351040338622
$ 0.003210351040338622$ 0.003210351040338622

-0.32%

+1.03%

+17.94%

+17.94%

Artfi (ARTFI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004107. Tijekom protekla 24 sata, ARTFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.003463 i najviše cijene $ 0.00445, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARTFI je $ 0.03968435458968684, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003210351040338622.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARTFI se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, +1.03% u posljednjih 24 sata i +17.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Artfi (ARTFI)

No.2435

$ 535.42K
$ 535.42K$ 535.42K

$ 26.09K
$ 26.09K$ 26.09K

$ 4.11M
$ 4.11M$ 4.11M

130.37M
130.37M 130.37M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

13.03%

2024-06-03 00:00:00

$ 0.03
$ 0.03$ 0.03

SUI

Trenutačna tržišna kapitalizacija Artfi je $ 535.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 26.09K. Količina u optjecaju ARTFI je 130.37M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.11M.

Artfi (ARTFI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Artfi za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00004187+1.03%
30 dana$ +0.000577+16.34%
60 dana$ -0.00022-5.09%
90 dana$ -0.002436-37.24%
Artfi promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ARTFI od $ +0.00004187 (+1.03%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Artfi 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000577 (+16.34%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Artfi 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ARTFI od $ -0.00022 (-5.09%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Artfi 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.002436 (-37.24%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Artfi (ARTFI)?

Pogledajte Artfi stranicu Povijest cijena sada.

Što je Artfi (ARTFI)

Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting. The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world.

Artfi dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Artfi ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ARTFI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Artfi na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Artfi učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Artfi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Artfi (ARTFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Artfi (ARTFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Artfi.

Provjerite Artfi predviđanje cijene sada!

Artfi (ARTFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Artfi (ARTFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ARTFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Artfi (ARTFI)

Tražiš kako kupiti Artfi? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Artfi na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ARTFI u lokalnim valutama

1 Artfi(ARTFI) u VND
108.075705
1 Artfi(ARTFI) u AUD
A$0.00624264
1 Artfi(ARTFI) u GBP
0.00299811
1 Artfi(ARTFI) u EUR
0.00349095
1 Artfi(ARTFI) u USD
$0.004107
1 Artfi(ARTFI) u MYR
RM0.01733154
1 Artfi(ARTFI) u TRY
0.16892091
1 Artfi(ARTFI) u JPY
¥0.603729
1 Artfi(ARTFI) u ARS
ARS$5.65702287
1 Artfi(ARTFI) u RUB
0.33085992
1 Artfi(ARTFI) u INR
0.36137493
1 Artfi(ARTFI) u IDR
Rp67.32785808
1 Artfi(ARTFI) u KRW
5.72002425
1 Artfi(ARTFI) u PHP
0.23442756
1 Artfi(ARTFI) u EGP
￡E.0.19931271
1 Artfi(ARTFI) u BRL
R$0.02230101
1 Artfi(ARTFI) u CAD
C$0.00562659
1 Artfi(ARTFI) u BDT
0.49912371
1 Artfi(ARTFI) u NGN
6.28941873
1 Artfi(ARTFI) u COP
$16.49395842
1 Artfi(ARTFI) u ZAR
R.0.07232427
1 Artfi(ARTFI) u UAH
0.16990659
1 Artfi(ARTFI) u VES
Bs0.599622
1 Artfi(ARTFI) u CLP
$3.971469
1 Artfi(ARTFI) u PKR
Rs1.16375952
1 Artfi(ARTFI) u KZT
2.21042847
1 Artfi(ARTFI) u THB
฿0.13269717
1 Artfi(ARTFI) u TWD
NT$0.12575634
1 Artfi(ARTFI) u AED
د.إ0.01507269
1 Artfi(ARTFI) u CHF
Fr0.0032856
1 Artfi(ARTFI) u HKD
HK$0.03199353
1 Artfi(ARTFI) u AMD
֏1.56813474
1 Artfi(ARTFI) u MAD
.د.م0.03688086
1 Artfi(ARTFI) u MXN
$0.07655448
1 Artfi(ARTFI) u SAR
ريال0.01540125
1 Artfi(ARTFI) u PLN
0.01490841
1 Artfi(ARTFI) u RON
лв0.01778331
1 Artfi(ARTFI) u SEK
kr0.03856473
1 Artfi(ARTFI) u BGN
лв0.00681762
1 Artfi(ARTFI) u HUF
Ft1.38607143
1 Artfi(ARTFI) u CZK
0.08563095
1 Artfi(ARTFI) u KWD
د.ك0.001252635
1 Artfi(ARTFI) u ILS
0.01375845
1 Artfi(ARTFI) u AOA
Kz3.74381799
1 Artfi(ARTFI) u BHD
.د.ب0.001544232
1 Artfi(ARTFI) u BMD
$0.004107
1 Artfi(ARTFI) u DKK
kr0.02616159
1 Artfi(ARTFI) u HNL
L0.10743912
1 Artfi(ARTFI) u MUR
0.1881006
1 Artfi(ARTFI) u NAD
$0.07211892
1 Artfi(ARTFI) u NOK
kr0.04102893
1 Artfi(ARTFI) u NZD
$0.00694083
1 Artfi(ARTFI) u PAB
B/.0.004107
1 Artfi(ARTFI) u PGK
K0.01737261
1 Artfi(ARTFI) u QAR
ر.ق0.01494948
1 Artfi(ARTFI) u RSD
дин.0.41082321

Artfi Resurs

Za dublje razumijevanje Artfi, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Artfi web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Artfi

Koliko Artfi (ARTFI) vrijedi danas?
Cijena ARTFI uživo u USD je 0.004107 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ARTFI u USD?
Trenutačna cijena ARTFI u USD je $ 0.004107. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Artfi?
Tržišna kapitalizacija za ARTFI je $ 535.42K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ARTFI?
Količina u optjecaju za ARTFI je 130.37M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ARTFI?
ARTFI je postigao ATH cijenu od 0.03968435458968684 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ARTFI?
ARTFI je vidio ATL cijenu od 0.003210351040338622 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ARTFI?
24-satni obujam trgovanja za ARTFI je $ 26.09K USD.
Hoće li ARTFI još narasti ove godine?
ARTFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ARTFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:01:32 (UTC+8)

Artfi (ARTFI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

ARTFI u USD kalkulator

Iznos

ARTFI
ARTFI
USD
USD

1 ARTFI = 0.004107 USD

Trgujte ARTFI

ARTFIUSDT
$0.004107
$0.004107$0.004107
+1.03%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine