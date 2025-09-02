Artfi (ARTFI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004107. Tijekom protekla 24 sata, ARTFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.003463 i najviše cijene $ 0.00445, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARTFI je $ 0.03968435458968684, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003210351040338622.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARTFI se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, +1.03% u posljednjih 24 sata i +17.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Artfi (ARTFI)
No.2435
$ 535.42K
$ 535.42K$ 535.42K
$ 26.09K
$ 26.09K$ 26.09K
$ 4.11M
$ 4.11M$ 4.11M
130.37M
130.37M 130.37M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
13.03%
2024-06-03 00:00:00
$ 0.03
$ 0.03$ 0.03
SUI
Trenutačna tržišna kapitalizacija Artfi je $ 535.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 26.09K. Količina u optjecaju ARTFI je 130.37M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.11M.
Artfi (ARTFI) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Artfi za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.00004187
+1.03%
30 dana
$ +0.000577
+16.34%
60 dana
$ -0.00022
-5.09%
90 dana
$ -0.002436
-37.24%
Artfi promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ARTFI od $ +0.00004187 (+1.03%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Artfi 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000577 (+16.34%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Artfi 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ARTFI od $ -0.00022 (-5.09%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Artfi 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.002436 (-37.24%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Artfi (ARTFI)?
Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting.
The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world.
Artfi dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Artfi ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti ARTFI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Artfi na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Artfi učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Artfi Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Artfi (ARTFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Artfi (ARTFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Artfi.
Razumijevanje tokenomike Artfi (ARTFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ARTFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Artfi (ARTFI)
Tražiš kako kupiti Artfi? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Artfi na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.