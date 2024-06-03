Artfi (ARTFI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Artfi (ARTFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Artfi (ARTFI) Informacije Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting. The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world. Službena web stranica: https://artfi.world/ Bijela knjiga: https://artfitoken.io/Artfi-whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://suiscan.xyz/mainnet/home Kupi ARTFI odmah!

Artfi (ARTFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Artfi (ARTFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 458.50K $ 458.50K $ 458.50K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 130.37M $ 130.37M $ 130.37M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Povijesni maksimum: $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 Povijesni minimum: $ 0.003210351040338622 $ 0.003210351040338622 $ 0.003210351040338622 Trenutna cijena: $ 0.003517 $ 0.003517 $ 0.003517 Saznajte više o cijeni Artfi (ARTFI)

Artfi (ARTFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Artfi (ARTFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ARTFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ARTFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ARTFI tokena, istražite ARTFI cijenu tokena uživo!

