LiveArt Cijena danas

Trenutačna cijena LiveArt (ART) danas je $ 0.001413, s promjenom od 0.42% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ART u USD je $ 0.001413 po ART.

LiveArt trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- ART. Tijekom posljednja 24 sata, ART trgovao je između $ 0.00141 (niska) i $ 0.00144 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, ART se kretao -0.08% u posljednjem satu i -36.81% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 57.60K.

Informacije o tržištu LiveArt (ART)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 57.60K$ 57.60K $ 57.60K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija LiveArt je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.60K. Količina u optjecaju ART je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.41M.