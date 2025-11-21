LiveArt (ART) Tokenomika

LiveArt (ART) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u LiveArt (ART), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 05:53:41 (UTC+8)
LiveArt (ART) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LiveArt (ART), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
--
Ukupna količina:
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
--
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.39M
Povijesni maksimum:
$ 0.1224
Povijesni minimum:
--
Trenutna cijena:
$ 0.001388
LiveArt (ART) Informacije

LiveArt is the AI-powered RWAfi protocol unlocking the $10T market of investment-grade art, watches, cars, wine, and collectibles. By transforming blue-chip assets into liquid, programmable financial instruments, LiveArt makes cultural wealth tradeable on-chain. With a $200M+ asset pipeline, 13M+ connected wallets, and deployment across 17 chains, LiveArt fuses AI intelligence, DeFi liquidity, and real-world assets into the first platform where masterpieces become yield-generating, globally accessible financial products.

Službena web stranica:
https://liveart.io/
Bijela knjiga:
https://docs.liveart.xyz/liveart/
Istraživač blokova:
https://basescan.org/address/0x4DEC3139f4A6c638E26452d32181fe87A7530805

LiveArt (ART) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike LiveArt (ART) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ART tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ART tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ART tokena, istražite ART cijenu tokena uživo!

