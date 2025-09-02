Više o ARG

ARG Informacije o cijeni

ARG Službena web stranica

ARG Tokenomija

ARG Prognoza cijena

ARG Povijest

Vodič za kupnju ARG

Konverter ARG u fiducijarnu valutu

ARG Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Argentine Football Logotip

Argentine Football Cijena(ARG)

1 ARG u USD cijena uživo:

$0.9683
$0.9683$0.9683
-0.87%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Argentine Football (ARG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:24:30 (UTC+8)

Argentine Football (ARG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.9304
$ 0.9304$ 0.9304
24-satna najniža cijena
$ 1.0146
$ 1.0146$ 1.0146
24-satna najviša cijena

$ 0.9304
$ 0.9304$ 0.9304

$ 1.0146
$ 1.0146$ 1.0146

$ 9.145308590529966
$ 9.145308590529966$ 9.145308590529966

$ 0.4221301026710237
$ 0.4221301026710237$ 0.4221301026710237

+0.01%

-0.86%

+1.13%

+1.13%

Argentine Football (ARG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.9683. Tijekom protekla 24 sata, ARGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.9304 i najviše cijene $ 1.0146, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARG je $ 9.145308590529966, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.4221301026710237.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARG se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -0.86% u posljednjih 24 sata i +1.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Argentine Football (ARG)

No.1231

$ 8.23M
$ 8.23M$ 8.23M

$ 54.82K
$ 54.82K$ 54.82K

$ 19.37M
$ 19.37M$ 19.37M

8.50M
8.50M 8.50M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

42.49%

CHZ

Trenutačna tržišna kapitalizacija Argentine Football je $ 8.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.82K. Količina u optjecaju ARG je 8.50M, s ukupnom količinom od 20000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.37M.

Argentine Football (ARG) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Argentine Football za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.008498-0.86%
30 dana$ +0.1431+17.34%
60 dana$ +0.1956+25.31%
90 dana$ +0.1225+14.48%
Argentine Football promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ARG od $ -0.008498 (-0.86%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Argentine Football 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.1431 (+17.34%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Argentine Football 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ARG od $ +0.1956 (+25.31%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Argentine Football 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.1225 (+14.48%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Argentine Football (ARG)?

Pogledajte Argentine Football stranicu Povijest cijena sada.

Što je Argentine Football (ARG)

Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

Argentine Football dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Argentine Football ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ARG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Argentine Football na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Argentine Football učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Argentine Football Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Argentine Football (ARG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Argentine Football (ARG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Argentine Football.

Provjerite Argentine Football predviđanje cijene sada!

Argentine Football (ARG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Argentine Football (ARG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ARG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Argentine Football (ARG)

Tražiš kako kupiti Argentine Football? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Argentine Football na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ARG u lokalnim valutama

1 Argentine Football(ARG) u VND
25,480.8145
1 Argentine Football(ARG) u AUD
A$1.471816
1 Argentine Football(ARG) u GBP
0.706859
1 Argentine Football(ARG) u EUR
0.823055
1 Argentine Football(ARG) u USD
$0.9683
1 Argentine Football(ARG) u MYR
RM4.086226
1 Argentine Football(ARG) u TRY
39.845545
1 Argentine Football(ARG) u JPY
¥142.3401
1 Argentine Football(ARG) u ARS
ARS$1,333.746103
1 Argentine Football(ARG) u RUB
78.025614
1 Argentine Football(ARG) u INR
85.229766
1 Argentine Football(ARG) u IDR
Rp15,873.767952
1 Argentine Football(ARG) u KRW
1,348.599825
1 Argentine Football(ARG) u PHP
55.318979
1 Argentine Football(ARG) u EGP
￡E.46.991599
1 Argentine Football(ARG) u BRL
R$5.257869
1 Argentine Football(ARG) u CAD
C$1.326571
1 Argentine Football(ARG) u BDT
117.677499
1 Argentine Football(ARG) u NGN
1,482.844937
1 Argentine Football(ARG) u COP
$3,888.750898
1 Argentine Football(ARG) u ZAR
R.17.04208
1 Argentine Football(ARG) u UAH
40.058571
1 Argentine Football(ARG) u VES
Bs141.3718
1 Argentine Football(ARG) u CLP
$939.251
1 Argentine Football(ARG) u PKR
Rs274.377488
1 Argentine Football(ARG) u KZT
521.148743
1 Argentine Football(ARG) u THB
฿31.266407
1 Argentine Football(ARG) u TWD
NT$29.659029
1 Argentine Football(ARG) u AED
د.إ3.553661
1 Argentine Football(ARG) u CHF
Fr0.77464
1 Argentine Football(ARG) u HKD
HK$7.543057
1 Argentine Football(ARG) u AMD
֏370.142358
1 Argentine Football(ARG) u MAD
.د.م8.695334
1 Argentine Football(ARG) u MXN
$18.058795
1 Argentine Football(ARG) u SAR
ريال3.631125
1 Argentine Football(ARG) u PLN
3.524612
1 Argentine Football(ARG) u RON
лв4.192739
1 Argentine Football(ARG) u SEK
kr9.092337
1 Argentine Football(ARG) u BGN
лв1.617061
1 Argentine Football(ARG) u HUF
Ft326.791567
1 Argentine Football(ARG) u CZK
20.198738
1 Argentine Football(ARG) u KWD
د.ك0.2953315
1 Argentine Football(ARG) u ILS
3.243805
1 Argentine Football(ARG) u AOA
Kz882.673231
1 Argentine Football(ARG) u BHD
.د.ب0.3640808
1 Argentine Football(ARG) u BMD
$0.9683
1 Argentine Football(ARG) u DKK
kr6.168071
1 Argentine Football(ARG) u HNL
L25.330728
1 Argentine Football(ARG) u MUR
44.34814
1 Argentine Football(ARG) u NAD
$17.003348
1 Argentine Football(ARG) u NOK
kr9.673317
1 Argentine Football(ARG) u NZD
$1.636427
1 Argentine Football(ARG) u PAB
B/.0.9683
1 Argentine Football(ARG) u PGK
K4.095909
1 Argentine Football(ARG) u QAR
ر.ق3.524612
1 Argentine Football(ARG) u RSD
дин.96.897781

Argentine Football Resurs

Za dublje razumijevanje Argentine Football, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Argentine Football web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Argentine Football

Koliko Argentine Football (ARG) vrijedi danas?
Cijena ARG uživo u USD je 0.9683 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ARG u USD?
Trenutačna cijena ARG u USD je $ 0.9683. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Argentine Football?
Tržišna kapitalizacija za ARG je $ 8.23M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ARG?
Količina u optjecaju za ARG je 8.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ARG?
ARG je postigao ATH cijenu od 9.145308590529966 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ARG?
ARG je vidio ATL cijenu od 0.4221301026710237 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ARG?
24-satni obujam trgovanja za ARG je $ 54.82K USD.
Hoće li ARG još narasti ove godine?
ARG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ARG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:24:30 (UTC+8)

Argentine Football (ARG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

ARG u USD kalkulator

Iznos

ARG
ARG
USD
USD

1 ARG = 0.9683 USD

Trgujte ARG

ARGUSDT
$0.9683
$0.9683$0.9683
-0.89%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine