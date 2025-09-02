Argentine Football (ARG) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.9304
24-satna najniža cijena
$ 1.0146
24-satna najviša cijena
$ 0.9304
$ 1.0146
$ 9.145308590529966
$ 0.4221301026710237
+0.01%
-0.86%
+1.13%
+1.13%
Argentine Football (ARG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.9683. Tijekom protekla 24 sata, ARGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.9304 i najviše cijene $ 1.0146, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARG je $ 9.145308590529966, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.4221301026710237.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARG se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -0.86% u posljednjih 24 sata i +1.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Argentine Football (ARG)
No.1231
$ 8.23M
$ 54.82K
$ 19.37M
8.50M
20,000,000
20,000,000
42.49%
CHZ
Trenutačna tržišna kapitalizacija Argentine Football je $ 8.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.82K. Količina u optjecaju ARG je 8.50M, s ukupnom količinom od 20000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.37M.
Argentine Football (ARG) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Argentine Football za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.008498
-0.86%
30 dana
$ +0.1431
+17.34%
60 dana
$ +0.1956
+25.31%
90 dana
$ +0.1225
+14.48%
Argentine Football promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ARG od $ -0.008498 (-0.86%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Argentine Football 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.1431 (+17.34%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Argentine Football 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ARG od $ +0.1956 (+25.31%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Argentine Football 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.1225 (+14.48%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Argentine Football (ARG)?
Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi.
Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.
Argentine Football Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Argentine Football (ARG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Argentine Football (ARG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Argentine Football.
Razumijevanje tokenomike Argentine Football (ARG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ARG opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Argentine Football (ARG)
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.