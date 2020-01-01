Argentine Football (ARG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Argentine Football (ARG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Argentine Football (ARG) Informacije Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. Službena web stranica: https://socios.com Istraživač blokova: https://chiliscan.com/token/0xd34625c1c812439229EF53e06f22053249D011f5 Kupi ARG odmah!

Argentine Football (ARG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Argentine Football (ARG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.89M $ 8.89M $ 8.89M Ukupna količina: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Količina u optjecaju: $ 8.75M $ 8.75M $ 8.75M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 20.32M $ 20.32M $ 20.32M Povijesni maksimum: $ 9.269 $ 9.269 $ 9.269 Povijesni minimum: $ 0.4221301026710237 $ 0.4221301026710237 $ 0.4221301026710237 Trenutna cijena: $ 1.0162 $ 1.0162 $ 1.0162 Saznajte više o cijeni Argentine Football (ARG)

Argentine Football (ARG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Argentine Football (ARG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ARG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ARG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ARG tokena, istražite ARG cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ARG Jeste li zainteresirani za dodavanje Argentine Football (ARG) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ARG, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ARG na MEXC-u odmah!

Argentine Football (ARG) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ARG pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ARG povijest cijena odmah!

ARG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ARG? Naša ARG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ARG predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!