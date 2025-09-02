Više o ORDI

ORDI Cijena(ORDI)

Grafikon aktualnih cijena ORDI (ORDI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:23:44 (UTC+8)

ORDI (ORDI) Informacije o cijeni (USD)

$ 96.17437583429198
$ 96.17437583429198$ 96.17437583429198

$ 2.863915241348155
$ 2.863915241348155$ 2.863915241348155

ORDI (ORDI) cijena u stvarnom vremenu je $ 8.117. Tijekom protekla 24 sata, ORDItrgovalo je između najniže cijene $ 8.06 i najviše cijene $ 8.928, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ORDI je $ 96.17437583429198, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.863915241348155.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ORDI se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, -3.59% u posljednjih 24 sata i -2.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ORDI (ORDI)

No.243

$ 170.46M
$ 170.46M$ 170.46M

$ 5.22M
$ 5.22M$ 5.22M

$ 170.46M
$ 170.46M$ 170.46M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000
Ukupna količina: 21,000,000

21,000,000
Maksimalna količina: 21,000,000

100.00%

BRC20

Trenutačna tržišna kapitalizacija ORDI je $ 170.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 5.22M. Količina u optjecaju ORDI je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 170.46M.

ORDI (ORDI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena ORDI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.30233-3.59%
30 dana$ -0.408-4.79%
60 dana$ +0.113+1.41%
90 dana$ -0.818-9.16%
ORDI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ORDI od $ -0.30233 (-3.59%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

ORDI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.408 (-4.79%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

ORDI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ORDI od $ +0.113 (+1.41%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

ORDI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.818 (-9.16%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ORDI (ORDI)?

Pogledajte ORDI stranicu Povijest cijena sada.

Što je ORDI (ORDI)

ORDI is the first token created in accordance with the BRC-20 fungible token standard on the Bitcoin blockchain.

ORDI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ORDI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ORDI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o ORDI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ORDI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

ORDI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ORDI (ORDI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ORDI (ORDI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ORDI.

Provjerite ORDI predviđanje cijene sada!

ORDI (ORDI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ORDI (ORDI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ORDI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti ORDI (ORDI)

Tražiš kako kupiti ORDI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ORDI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ORDI u lokalnim valutama

1 ORDI(ORDI) u VND
213,598.855
1 ORDI(ORDI) u AUD
A$12.33784
1 ORDI(ORDI) u GBP
5.92541
1 ORDI(ORDI) u EUR
6.89945
1 ORDI(ORDI) u USD
$8.117
1 ORDI(ORDI) u MYR
RM34.25374
1 ORDI(ORDI) u TRY
333.77104
1 ORDI(ORDI) u JPY
¥1,193.199
1 ORDI(ORDI) u ARS
ARS$11,180.43697
1 ORDI(ORDI) u RUB
653.98669
1 ORDI(ORDI) u INR
714.21483
1 ORDI(ORDI) u IDR
Rp133,065.55248
1 ORDI(ORDI) u KRW
11,304.95175
1 ORDI(ORDI) u PHP
463.64304
1 ORDI(ORDI) u EGP
￡E.393.91801
1 ORDI(ORDI) u BRL
R$44.07531
1 ORDI(ORDI) u CAD
C$11.12029
1 ORDI(ORDI) u BDT
986.45901
1 ORDI(ORDI) u NGN
12,430.29263
1 ORDI(ORDI) u COP
$32,598.35902
1 ORDI(ORDI) u ZAR
R.142.8592
1 ORDI(ORDI) u UAH
335.80029
1 ORDI(ORDI) u VES
Bs1,185.082
1 ORDI(ORDI) u CLP
$7,873.49
1 ORDI(ORDI) u PKR
Rs2,300.03312
1 ORDI(ORDI) u KZT
4,368.65057
1 ORDI(ORDI) u THB
฿262.1791
1 ORDI(ORDI) u TWD
NT$248.54254
1 ORDI(ORDI) u AED
د.إ29.78939
1 ORDI(ORDI) u CHF
Fr6.4936
1 ORDI(ORDI) u HKD
HK$63.23143
1 ORDI(ORDI) u AMD
֏3,102.80442
1 ORDI(ORDI) u MAD
.د.م72.89066
1 ORDI(ORDI) u MXN
$151.30088
1 ORDI(ORDI) u SAR
ريال30.43875
1 ORDI(ORDI) u PLN
29.46471
1 ORDI(ORDI) u RON
лв35.14661
1 ORDI(ORDI) u SEK
kr76.21863
1 ORDI(ORDI) u BGN
лв13.47422
1 ORDI(ORDI) u HUF
Ft2,738.51346
1 ORDI(ORDI) u CZK
169.23945
1 ORDI(ORDI) u KWD
د.ك2.475685
1 ORDI(ORDI) u ILS
27.19195
1 ORDI(ORDI) u AOA
Kz7,399.21369
1 ORDI(ORDI) u BHD
.د.ب3.051992
1 ORDI(ORDI) u BMD
$8.117
1 ORDI(ORDI) u DKK
kr51.70529
1 ORDI(ORDI) u HNL
L212.34072
1 ORDI(ORDI) u MUR
371.7586
1 ORDI(ORDI) u NAD
$142.53452
1 ORDI(ORDI) u NOK
kr81.08883
1 ORDI(ORDI) u NZD
$13.71773
1 ORDI(ORDI) u PAB
B/.8.117
1 ORDI(ORDI) u PGK
K34.33491
1 ORDI(ORDI) u QAR
ر.ق29.54588
1 ORDI(ORDI) u RSD
дин.812.10585

ORDI Resurs

Za dublje razumijevanje ORDI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ORDI

Koliko ORDI (ORDI) vrijedi danas?
Cijena ORDI uživo u USD je 8.117 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ORDI u USD?
Trenutačna cijena ORDI u USD je $ 8.117. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ORDI?
Tržišna kapitalizacija za ORDI je $ 170.46M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ORDI?
Količina u optjecaju za ORDI je 21.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ORDI?
ORDI je postigao ATH cijenu od 96.17437583429198 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ORDI?
ORDI je vidio ATL cijenu od 2.863915241348155 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ORDI?
24-satni obujam trgovanja za ORDI je $ 5.22M USD.
Hoće li ORDI još narasti ove godine?
ORDI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ORDI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
ORDI (ORDI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

