1 ARCH u USD cijena uživo:

$0.00531
$0.00531$0.00531
-0.18%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Archway (ARCH)
Archway (ARCH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00529
$ 0.00529$ 0.00529
24-satna najniža cijena
$ 0.00534
$ 0.00534$ 0.00534
24-satna najviša cijena

$ 0.00529
$ 0.00529$ 0.00529

$ 0.00534
$ 0.00534$ 0.00534

$ 10,483.217868458383
$ 10,483.217868458383$ 10,483.217868458383

$ 0.004907141302915119
$ 0.004907141302915119$ 0.004907141302915119

+0.37%

-0.18%

-5.18%

-5.18%

Archway (ARCH) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00531. Tijekom protekla 24 sata, ARCHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00529 i najviše cijene $ 0.00534, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARCH je $ 10,483.217868458383, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.004907141302915119.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARCH se promijenio za +0.37% u posljednjih sat vremena, -0.18% u posljednjih 24 sata i -5.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Archway (ARCH)

No.4013

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 99.78K
$ 99.78K$ 99.78K

$ 5.31M
$ 5.31M$ 5.31M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ARCHWAY

Trenutačna tržišna kapitalizacija Archway je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 99.78K. Količina u optjecaju ARCH je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.31M.

Archway (ARCH) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Archway za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000096-0.18%
30 dana$ -0.0012-18.44%
60 dana$ +0.00025+4.94%
90 dana$ -0.00283-34.77%
Archway promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ARCH od $ -0.0000096 (-0.18%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Archway 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0012 (-18.44%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Archway 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ARCH od $ +0.00025 (+4.94%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Archway 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00283 (-34.77%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Archway (ARCH)?

Pogledajte Archway stranicu Povijest cijena sada.

Što je Archway (ARCH)

Archway is a layer 1 protocol featuring a unique incentive model that integrates developer revenues directly into the protocol. The broad idea is to enable developers to capture the value they bring to the underlying network by programmatically distributing rewards to them based on the usage of their smart contracts. Archway fosters a synergistic relationship between dapps and the L1 by not only facilitating value creation but also ensuring its equitable distribution.

Archway dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Archway ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ARCH dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Archway na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Archway učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Archway Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Archway (ARCH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Archway (ARCH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Archway.

Provjerite Archway predviđanje cijene sada!

Archway (ARCH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Archway (ARCH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ARCH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Archway (ARCH)

Tražiš kako kupiti Archway? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Archway na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ARCH u lokalnim valutama

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Archway

Koliko Archway (ARCH) vrijedi danas?
Cijena ARCH uživo u USD je 0.00531 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ARCH u USD?
Trenutačna cijena ARCH u USD je $ 0.00531. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Archway?
Tržišna kapitalizacija za ARCH je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ARCH?
Količina u optjecaju za ARCH je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ARCH?
ARCH je postigao ATH cijenu od 10,483.217868458383 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ARCH?
ARCH je vidio ATL cijenu od 0.004907141302915119 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ARCH?
24-satni obujam trgovanja za ARCH je $ 99.78K USD.
Hoće li ARCH još narasti ove godine?
ARCH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ARCH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Archway (ARCH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

