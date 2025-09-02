Što je Archway (ARCH)

Archway is a layer 1 protocol featuring a unique incentive model that integrates developer revenues directly into the protocol. The broad idea is to enable developers to capture the value they bring to the underlying network by programmatically distributing rewards to them based on the usage of their smart contracts. Archway fosters a synergistic relationship between dapps and the L1 by not only facilitating value creation but also ensuring its equitable distribution.

Archway dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Archway ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti ARCH dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o Archway na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Archway učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Archway Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Archway (ARCH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Archway (ARCH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Archway.

Provjerite Archway predviđanje cijene sada!

Archway (ARCH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Archway (ARCH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ARCH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Archway (ARCH)

Tražiš kako kupiti Archway? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Archway na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ARCH u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

Archway Resurs

Za dublje razumijevanje Archway, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Archway Koliko Archway (ARCH) vrijedi danas? Cijena ARCH uživo u USD je 0.00531 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena ARCH u USD? $ 0.00531 . Provjerite Trenutačna cijena ARCH u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Archway? Tržišna kapitalizacija za ARCH je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za ARCH? Količina u optjecaju za ARCH je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ARCH? ARCH je postigao ATH cijenu od 10,483.217868458383 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ARCH? ARCH je vidio ATL cijenu od 0.004907141302915119 USD . Koliki je obujam trgovanja za ARCH? 24-satni obujam trgovanja za ARCH je $ 99.78K USD . Hoće li ARCH još narasti ove godine? ARCH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ARCH predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Archway (ARCH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.