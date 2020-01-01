Archway (ARCH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Archway (ARCH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Archway (ARCH) Informacije Archway is a layer 1 protocol featuring a unique incentive model that integrates developer revenues directly into the protocol. The broad idea is to enable developers to capture the value they bring to the underlying network by programmatically distributing rewards to them based on the usage of their smart contracts. Archway fosters a synergistic relationship between dapps and the L1 by not only facilitating value creation but also ensuring its equitable distribution. Službena web stranica: https://archway.io/ Bijela knjiga: https://archway.io/assets/archway-whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://www.mintscan.io/archway Kupi ARCH odmah!

Archway (ARCH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Archway (ARCH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.23M $ 5.23M $ 5.23M Povijesni maksimum: $ 0.0547 $ 0.0547 $ 0.0547 Povijesni minimum: $ 0.004907141302915119 $ 0.004907141302915119 $ 0.004907141302915119 Trenutna cijena: $ 0.00523 $ 0.00523 $ 0.00523 Saznajte više o cijeni Archway (ARCH)

Archway (ARCH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Archway (ARCH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ARCH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ARCH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ARCH tokena, istražite ARCH cijenu tokena uživo!

Archway (ARCH) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ARCH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ARCH povijest cijena odmah!

ARCH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ARCH? Naša ARCH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ARCH predviđanje cijene tokena odmah!

