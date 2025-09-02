AptosLaunch Token (ALT) Informacije o cijeni (USD)
$ 0.0024
24-satna najniža cijena
$ 0.002797
24-satna najviša cijena
$ 0.0024
$ 0.002797
$ 0.23468925036223579
$ 0.001561695130827117
+1.88%
-0.99%
+13.15%
+13.15%
AptosLaunch Token (ALT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002486. Tijekom protekla 24 sata, ALTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0024 i najviše cijene $ 0.002797, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALT je $ 0.23468925036223579, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001561695130827117.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALT se promijenio za +1.88% u posljednjih sat vremena, -0.99% u posljednjih 24 sata i +13.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu AptosLaunch Token (ALT)
No.4003
$ 0.00
$ 99.85K
$ 248.60K
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%
APTOS
Trenutačna tržišna kapitalizacija AptosLaunch Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 99.85K. Količina u optjecaju ALT je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 248.60K.
AptosLaunch Token (ALT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena AptosLaunch Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00002486
-0.99%
30 dana
$ -0.000241
-8.84%
60 dana
$ +0.000353
+16.54%
90 dana
$ -0.001207
-32.69%
AptosLaunch Token promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ALT od $ -0.00002486 (-0.99%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
AptosLaunch Token 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000241 (-8.84%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
AptosLaunch Token 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ALT od $ +0.000353 (+16.54%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
AptosLaunch Token 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001207 (-32.69%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
AptosLaunch is a community-driven Launchpad built on the Aptos Chain, powering the Aptos Web 3.0 Economy. It strives to empower crypto projects with the ability to raise liquidity on the safest and most scalable Layer 1 blockchain - Aptos.
AptosLaunch Token Predviđanje cijene (USD)
