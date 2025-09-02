Više o ALT

AptosLaunch Token Cijena(ALT)

1 ALT u USD cijena uživo: $0.002486

$0.002486
-0.99%1D
Grafikon aktualnih cijena AptosLaunch Token (ALT)
AptosLaunch Token (ALT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0024
24-satna najniža cijena
$ 0.002797
24-satna najviša cijena

$ 0.0024
$ 0.002797
$ 0.23468925036223579
$ 0.001561695130827117
+1.88%

-0.99%

+13.15%

+13.15%

AptosLaunch Token (ALT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002486. Tijekom protekla 24 sata, ALTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0024 i najviše cijene $ 0.002797, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALT je $ 0.23468925036223579, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001561695130827117.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALT se promijenio za +1.88% u posljednjih sat vremena, -0.99% u posljednjih 24 sata i +13.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AptosLaunch Token (ALT)

No.4003

$ 0.00
$ 99.85K
$ 248.60K
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

APTOS

Trenutačna tržišna kapitalizacija AptosLaunch Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 99.85K. Količina u optjecaju ALT je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 248.60K.

AptosLaunch Token (ALT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena AptosLaunch Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00002486-0.99%
30 dana$ -0.000241-8.84%
60 dana$ +0.000353+16.54%
90 dana$ -0.001207-32.69%
AptosLaunch Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ALT od $ -0.00002486 (-0.99%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

AptosLaunch Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000241 (-8.84%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

AptosLaunch Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ALT od $ +0.000353 (+16.54%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

AptosLaunch Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001207 (-32.69%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AptosLaunch Token (ALT)?

Pogledajte AptosLaunch Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je AptosLaunch Token (ALT)

AptosLaunch is a community-driven Launchpad built on the Aptos Chain, powering the Aptos Web 3.0 Economy. It strives to empower crypto projects with the ability to raise liquidity on the safest and most scalable Layer 1 blockchain - Aptos.

AptosLaunch Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje AptosLaunch Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ALT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o AptosLaunch Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje AptosLaunch Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

AptosLaunch Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AptosLaunch Token (ALT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AptosLaunch Token (ALT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AptosLaunch Token.

Provjerite AptosLaunch Token predviđanje cijene sada!

AptosLaunch Token (ALT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AptosLaunch Token (ALT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ALT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti AptosLaunch Token (ALT)

Tražiš kako kupiti AptosLaunch Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti AptosLaunch Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ALT u lokalnim valutama

AptosLaunch Token Resurs

Za dublje razumijevanje AptosLaunch Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena AptosLaunch Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AptosLaunch Token

Koliko AptosLaunch Token (ALT) vrijedi danas?
Cijena ALT uživo u USD je 0.002486 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ALT u USD?
Trenutačna cijena ALT u USD je $ 0.002486. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AptosLaunch Token?
Tržišna kapitalizacija za ALT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ALT?
Količina u optjecaju za ALT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ALT?
ALT je postigao ATH cijenu od 0.23468925036223579 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ALT?
ALT je vidio ATL cijenu od 0.001561695130827117 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ALT?
24-satni obujam trgovanja za ALT je $ 99.85K USD.
Hoće li ALT još narasti ove godine?
ALT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ALT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

