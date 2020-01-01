AptosLaunch Token (ALT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AptosLaunch Token (ALT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AptosLaunch Token (ALT) Informacije AptosLaunch is a community-driven Launchpad built on the Aptos Chain, powering the Aptos Web 3.0 Economy. It strives to empower crypto projects with the ability to raise liquidity on the safest and most scalable Layer 1 blockchain - Aptos. Službena web stranica: https://aptoslaunch.io/ Bijela knjiga: https://doc.aptoslaunch.io/ Istraživač blokova: https://tracemove.io/coin/0xd0b4efb4be7c3508d9a26a9b5405cf9f860d0b9e5fe2f498b90e68b8d2cedd3e::aptos_launch_token::AptosLaunchToken/Aptos%20Launch%20Token/ALT Kupi ALT odmah!

AptosLaunch Token (ALT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AptosLaunch Token (ALT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 256.40K $ 256.40K $ 256.40K Povijesni maksimum: $ 0.2385 $ 0.2385 $ 0.2385 Povijesni minimum: $ 0.001561695130827117 $ 0.001561695130827117 $ 0.001561695130827117 Trenutna cijena: $ 0.002564 $ 0.002564 $ 0.002564 Saznajte više o cijeni AptosLaunch Token (ALT)

AptosLaunch Token (ALT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AptosLaunch Token (ALT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ALT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ALT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ALT tokena, istražite ALT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ALT Jeste li zainteresirani za dodavanje AptosLaunch Token (ALT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ALT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ALT na MEXC-u odmah!

AptosLaunch Token (ALT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ALT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ALT povijest cijena odmah!

ALT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ALT? Naša ALT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ALT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!