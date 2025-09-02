Više o ALEO

Aleo (ALEO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Aleo za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001696-0.65%
30 dana$ +0.0028+1.09%
60 dana$ +0.0355+15.84%
90 dana$ +0.0788+43.60%
Aleo promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ALEO od $ -0.001696 (-0.65%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Aleo 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0028 (+1.09%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Aleo 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ALEO od $ +0.0355 (+15.84%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Aleo 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0788 (+43.60%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Aleo (ALEO)?

Pogledajte Aleo stranicu Povijest cijena sada.

Što je Aleo (ALEO)

Aleo is a layer-1 blockchain that combines general-purpose programmability with the power of zero-knowledge proofs (ZKPs). Maintained by the Aleo Network Foundation, the network enables the next generation of decentralized apps that provide data confidentiality to users and scale to enterprises.

Aleo dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Aleo ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ALEO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Aleo na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Aleo učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Aleo Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Aleo (ALEO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Aleo (ALEO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Aleo.

Provjerite Aleo predviđanje cijene sada!

Aleo (ALEO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Aleo (ALEO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ALEO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Aleo (ALEO)

Tražiš kako kupiti Aleo? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Aleo na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Aleo Resurs

Za dublje razumijevanje Aleo, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Aleo web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Aleo

Koliko Aleo (ALEO) vrijedi danas?
Cijena ALEO uživo u USD je 0.2595 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ALEO u USD?
Trenutačna cijena ALEO u USD je $ 0.2595. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Aleo?
Tržišna kapitalizacija za ALEO je $ 121.62M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ALEO?
Količina u optjecaju za ALEO je 468.68M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ALEO?
ALEO je postigao ATH cijenu od 6.785851993275159 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ALEO?
ALEO je vidio ATL cijenu od 0.1134396400169198 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ALEO?
24-satni obujam trgovanja za ALEO je $ 1.50M USD.
Hoće li ALEO još narasti ove godine?
ALEO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ALEO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:57:19 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

