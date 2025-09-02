Arsenal Fan Token (AFC) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.3936
24-satna najniža cijena
$ 0.413
24-satna najviša cijena
$ 0.3936
$ 0.413
$ 6.5456604784946055
$ 0.3127281881382334
-0.15%
+1.31%
-1.09%
-1.09%
Arsenal Fan Token (AFC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.3996. Tijekom protekla 24 sata, AFCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.3936 i najviše cijene $ 0.413, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AFC je $ 6.5456604784946055, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.3127281881382334.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AFC se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, +1.31% u posljednjih 24 sata i -1.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Arsenal Fan Token (AFC)
No.1556
$ 3.72M
$ 64.37K
$ 15.98M
9.32M
40,000,000
CHZ
Trenutačna tržišna kapitalizacija Arsenal Fan Token je $ 3.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 64.37K. Količina u optjecaju AFC je 9.32M, s ukupnom količinom od 40000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.98M.
Arsenal Fan Token (AFC) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Arsenal Fan Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.005164
+1.31%
30 dana
$ +0.0024
+0.60%
60 dana
$ +0.0642
+19.14%
90 dana
$ -0.0184
-4.41%
Arsenal Fan Token promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u AFC od $ +0.005164 (+1.31%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Arsenal Fan Token 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0024 (+0.60%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Arsenal Fan Token 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AFC od $ +0.0642 (+19.14%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Arsenal Fan Token 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0184 (-4.41%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Arsenal Fan Token (AFC)?
Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans.
Kako kupiti Arsenal Fan Token (AFC)
