Arsenal Fan Token Logotip

Arsenal Fan Token Cijena(AFC)

1 AFC u USD cijena uživo:

$0.3994
$0.3994
+1.31%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Arsenal Fan Token (AFC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:54:12 (UTC+8)

Arsenal Fan Token (AFC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.3936
$ 0.3936
24-satna najniža cijena
$ 0.413
$ 0.413
24-satna najviša cijena

$ 0.3936
$ 0.3936

$ 0.413
$ 0.413

$ 6.5456604784946055
$ 6.5456604784946055

$ 0.3127281881382334
$ 0.3127281881382334

-0.15%

+1.31%

-1.09%

-1.09%

Arsenal Fan Token (AFC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.3996. Tijekom protekla 24 sata, AFCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.3936 i najviše cijene $ 0.413, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AFC je $ 6.5456604784946055, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.3127281881382334.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AFC se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, +1.31% u posljednjih 24 sata i -1.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Arsenal Fan Token (AFC)

No.1556

$ 3.72M
$ 3.72M

$ 64.37K
$ 64.37K

$ 15.98M
$ 15.98M

9.32M
9.32M

40,000,000
40,000,000

CHZ

Trenutačna tržišna kapitalizacija Arsenal Fan Token je $ 3.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 64.37K. Količina u optjecaju AFC je 9.32M, s ukupnom količinom od 40000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.98M.

Arsenal Fan Token (AFC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Arsenal Fan Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.005164+1.31%
30 dana$ +0.0024+0.60%
60 dana$ +0.0642+19.14%
90 dana$ -0.0184-4.41%
Arsenal Fan Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AFC od $ +0.005164 (+1.31%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Arsenal Fan Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0024 (+0.60%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Arsenal Fan Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AFC od $ +0.0642 (+19.14%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Arsenal Fan Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0184 (-4.41%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Arsenal Fan Token (AFC)?

Pogledajte Arsenal Fan Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Arsenal Fan Token (AFC)

Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans.

Arsenal Fan Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Arsenal Fan Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AFC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Arsenal Fan Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Arsenal Fan Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Arsenal Fan Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Arsenal Fan Token (AFC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Arsenal Fan Token (AFC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Arsenal Fan Token.

Provjerite Arsenal Fan Token predviđanje cijene sada!

Arsenal Fan Token (AFC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Arsenal Fan Token (AFC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AFC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Arsenal Fan Token (AFC)

Tražiš kako kupiti Arsenal Fan Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Arsenal Fan Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AFC u lokalnim valutama

1 Arsenal Fan Token(AFC) u VND
10,515.474
1 Arsenal Fan Token(AFC) u AUD
A$0.607392
1 Arsenal Fan Token(AFC) u GBP
0.291708
1 Arsenal Fan Token(AFC) u EUR
0.33966
1 Arsenal Fan Token(AFC) u USD
$0.3996
1 Arsenal Fan Token(AFC) u MYR
RM1.686312
1 Arsenal Fan Token(AFC) u TRY
16.427556
1 Arsenal Fan Token(AFC) u JPY
¥58.7412
1 Arsenal Fan Token(AFC) u ARS
ARS$550.413036
1 Arsenal Fan Token(AFC) u RUB
32.195772
1 Arsenal Fan Token(AFC) u INR
35.1648
1 Arsenal Fan Token(AFC) u IDR
Rp6,550.818624
1 Arsenal Fan Token(AFC) u KRW
556.5429
1 Arsenal Fan Token(AFC) u PHP
22.809168
1 Arsenal Fan Token(AFC) u EGP
￡E.19.392588
1 Arsenal Fan Token(AFC) u BRL
R$2.169828
1 Arsenal Fan Token(AFC) u CAD
C$0.547452
1 Arsenal Fan Token(AFC) u BDT
48.563388
1 Arsenal Fan Token(AFC) u NGN
611.943444
1 Arsenal Fan Token(AFC) u COP
$1,604.817576
1 Arsenal Fan Token(AFC) u ZAR
R.7.036956
1 Arsenal Fan Token(AFC) u UAH
16.531452
1 Arsenal Fan Token(AFC) u VES
Bs58.3416
1 Arsenal Fan Token(AFC) u CLP
$386.4132
1 Arsenal Fan Token(AFC) u PKR
Rs113.230656
1 Arsenal Fan Token(AFC) u KZT
215.068716
1 Arsenal Fan Token(AFC) u THB
฿12.911076
1 Arsenal Fan Token(AFC) u TWD
NT$12.235752
1 Arsenal Fan Token(AFC) u AED
د.إ1.466532
1 Arsenal Fan Token(AFC) u CHF
Fr0.31968
1 Arsenal Fan Token(AFC) u HKD
HK$3.112884
1 Arsenal Fan Token(AFC) u AMD
֏152.575272
1 Arsenal Fan Token(AFC) u MAD
.د.م3.588408
1 Arsenal Fan Token(AFC) u MXN
$7.448544
1 Arsenal Fan Token(AFC) u SAR
ريال1.4985
1 Arsenal Fan Token(AFC) u PLN
1.450548
1 Arsenal Fan Token(AFC) u RON
лв1.730268
1 Arsenal Fan Token(AFC) u SEK
kr3.752244
1 Arsenal Fan Token(AFC) u BGN
лв0.663336
1 Arsenal Fan Token(AFC) u HUF
Ft134.861004
1 Arsenal Fan Token(AFC) u CZK
8.33166
1 Arsenal Fan Token(AFC) u KWD
د.ك0.121878
1 Arsenal Fan Token(AFC) u ILS
1.33866
1 Arsenal Fan Token(AFC) u AOA
Kz364.263372
1 Arsenal Fan Token(AFC) u BHD
.د.ب0.1502496
1 Arsenal Fan Token(AFC) u BMD
$0.3996
1 Arsenal Fan Token(AFC) u DKK
kr2.545452
1 Arsenal Fan Token(AFC) u HNL
L10.453536
1 Arsenal Fan Token(AFC) u MUR
18.30168
1 Arsenal Fan Token(AFC) u NAD
$7.016976
1 Arsenal Fan Token(AFC) u NOK
kr3.992004
1 Arsenal Fan Token(AFC) u NZD
$0.675324
1 Arsenal Fan Token(AFC) u PAB
B/.0.3996
1 Arsenal Fan Token(AFC) u PGK
K1.690308
1 Arsenal Fan Token(AFC) u QAR
ر.ق1.454544
1 Arsenal Fan Token(AFC) u RSD
дин.39.975984

Arsenal Fan Token Resurs

Za dublje razumijevanje Arsenal Fan Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Arsenal Fan Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Arsenal Fan Token

Koliko Arsenal Fan Token (AFC) vrijedi danas?
Cijena AFC uživo u USD je 0.3996 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AFC u USD?
Trenutačna cijena AFC u USD je $ 0.3996. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Arsenal Fan Token?
Tržišna kapitalizacija za AFC je $ 3.72M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AFC?
Količina u optjecaju za AFC je 9.32M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AFC?
AFC je postigao ATH cijenu od 6.5456604784946055 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AFC?
AFC je vidio ATL cijenu od 0.3127281881382334 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AFC?
24-satni obujam trgovanja za AFC je $ 64.37K USD.
Hoće li AFC još narasti ove godine?
AFC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AFC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Arsenal Fan Token (AFC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

$0.3994
