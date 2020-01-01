Arsenal Fan Token (AFC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Arsenal Fan Token (AFC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Arsenal Fan Token (AFC) Informacije Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans. Službena web stranica: https://www.arsenal.com/news/afc-fan-token-everything-you-need-know Istraživač blokova: https://chiliscan.com/token/0x1d4343d35f0E0e14C14115876D01dEAa4792550b Kupi AFC odmah!

Arsenal Fan Token (AFC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Arsenal Fan Token (AFC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.75M $ 3.75M $ 3.75M Ukupna količina: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Količina u optjecaju: $ 9.42M $ 9.42M $ 9.42M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.91M $ 15.91M $ 15.91M Povijesni maksimum: $ 5.95 $ 5.95 $ 5.95 Povijesni minimum: $ 0.3127281881382334 $ 0.3127281881382334 $ 0.3127281881382334 Trenutna cijena: $ 0.3977 $ 0.3977 $ 0.3977 Saznajte više o cijeni Arsenal Fan Token (AFC)

Arsenal Fan Token (AFC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Arsenal Fan Token (AFC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AFC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AFC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AFC tokena, istražite AFC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti AFC Jeste li zainteresirani za dodavanje Arsenal Fan Token (AFC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje AFC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati AFC na MEXC-u odmah!

Arsenal Fan Token (AFC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena AFC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite AFC povijest cijena odmah!

AFC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AFC? Naša AFC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AFC predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!