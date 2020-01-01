Arsenal Fan Token (AFC) Tokenomika

Arsenal Fan Token (AFC) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Arsenal Fan Token (AFC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Arsenal Fan Token (AFC) Informacije

Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans.

Službena web stranica:
https://www.arsenal.com/news/afc-fan-token-everything-you-need-know
Istraživač blokova:
https://chiliscan.com/token/0x1d4343d35f0E0e14C14115876D01dEAa4792550b

Arsenal Fan Token (AFC) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Arsenal Fan Token (AFC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 3.75M
$ 3.75M
Ukupna količina:
$ 40.00M
$ 40.00M
Količina u optjecaju:
$ 9.42M
$ 9.42M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 15.91M
$ 15.91M
Povijesni maksimum:
$ 5.95
$ 5.95
Povijesni minimum:
$ 0.3127281881382334
$ 0.3127281881382334
Trenutna cijena:
$ 0.3977
$ 0.3977

Arsenal Fan Token (AFC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Arsenal Fan Token (AFC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj AFC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja AFC tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku AFC tokena, istražite AFC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti AFC

Jeste li zainteresirani za dodavanje Arsenal Fan Token (AFC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje AFC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Arsenal Fan Token (AFC) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena AFC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

AFC Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide AFC? Naša AFC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.