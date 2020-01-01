Across Protocol (ACX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Across Protocol (ACX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Across Protocol (ACX) Informacije Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle. Službena web stranica: https://across.to/ Bijela knjiga: https://docs.across.to/v2/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x44108f0223a3c3028f5fe7aec7f9bb2e66bef82f Kupi ACX odmah!

Across Protocol (ACX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Across Protocol (ACX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 85.00M $ 85.00M $ 85.00M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 609.23M $ 609.23M $ 609.23M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 139.52M $ 139.52M $ 139.52M Povijesni maksimum: $ 1.9889 $ 1.9889 $ 1.9889 Povijesni minimum: $ 0.03506312954269173 $ 0.03506312954269173 $ 0.03506312954269173 Trenutna cijena: $ 0.13952 $ 0.13952 $ 0.13952 Saznajte više o cijeni Across Protocol (ACX)

Across Protocol (ACX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Across Protocol (ACX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ACX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ACX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ACX tokena, istražite ACX cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ACX Jeste li zainteresirani za dodavanje Across Protocol (ACX) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ACX, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ACX na MEXC-u odmah!

Across Protocol (ACX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ACX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ACX povijest cijena odmah!

ACX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ACX? Naša ACX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ACX predviđanje cijene tokena odmah!

