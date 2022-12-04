ACX

Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle.

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)1.66%

Količina u optjecaju610,253,763.7567964

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina1,000,000,000

Stopa optjecaja0.6102%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.7394538371572816,2024-12-06

Najniža cijena0.03506312954269173,2022-12-04

Javni blockchainETH

