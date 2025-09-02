Što je Across Protocol (ACX)

Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle.

Across Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti ACX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o Across Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Across Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Across Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Across Protocol (ACX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Across Protocol (ACX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Across Protocol.

Across Protocol (ACX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Across Protocol (ACX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ACX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Across Protocol (ACX)

Tražiš kako kupiti Across Protocol? Proces je jednostavan i bez muke!

ACX u lokalnim valutama

Across Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Across Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Across Protocol Koliko Across Protocol (ACX) vrijedi danas? Cijena ACX uživo u USD je 0.14325 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena ACX u USD? $ 0.14325 . Provjerite Trenutačna cijena ACX u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Across Protocol? Tržišna kapitalizacija za ACX je $ 87.23M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za ACX? Količina u optjecaju za ACX je 608.92M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ACX? ACX je postigao ATH cijenu od 1.7394538371572816 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ACX? ACX je vidio ATL cijenu od 0.03506312954269173 USD . Koliki je obujam trgovanja za ACX? 24-satni obujam trgovanja za ACX je $ 747.53K USD . Hoće li ACX još narasti ove godine? ACX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ACX predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Across Protocol (ACX) Važna ažuriranja industrije

