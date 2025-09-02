Više o ACX

ACX Informacije o cijeni

ACX Bijela knjiga

ACX Službena web stranica

ACX Tokenomija

ACX Prognoza cijena

ACX Povijest

Vodič za kupnju ACX

Konverter ACX u fiducijarnu valutu

ACX Spot trgovanje

ACX USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Across Protocol Logotip

Across Protocol Cijena(ACX)

1 ACX u USD cijena uživo:

$0.1431
$0.1431$0.1431
-2.34%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Across Protocol (ACX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:13:38 (UTC+8)

Across Protocol (ACX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.14077
$ 0.14077$ 0.14077
24-satna najniža cijena
$ 0.1565
$ 0.1565$ 0.1565
24-satna najviša cijena

$ 0.14077
$ 0.14077$ 0.14077

$ 0.1565
$ 0.1565$ 0.1565

$ 1.7394538371572816
$ 1.7394538371572816$ 1.7394538371572816

$ 0.03506312954269173
$ 0.03506312954269173$ 0.03506312954269173

+1.17%

-2.34%

-11.07%

-11.07%

Across Protocol (ACX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.14325. Tijekom protekla 24 sata, ACXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.14077 i najviše cijene $ 0.1565, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ACX je $ 1.7394538371572816, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03506312954269173.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ACX se promijenio za +1.17% u posljednjih sat vremena, -2.34% u posljednjih 24 sata i -11.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Across Protocol (ACX)

No.383

$ 87.23M
$ 87.23M$ 87.23M

$ 747.53K
$ 747.53K$ 747.53K

$ 143.25M
$ 143.25M$ 143.25M

608.92M
608.92M 608.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

60.89%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Across Protocol je $ 87.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 747.53K. Količina u optjecaju ACX je 608.92M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 143.25M.

Across Protocol (ACX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Across Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0034288-2.34%
30 dana$ -0.0063-4.22%
60 dana$ +0.00278+1.97%
90 dana$ -0.05387-27.33%
Across Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ACX od $ -0.0034288 (-2.34%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Across Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0063 (-4.22%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Across Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ACX od $ +0.00278 (+1.97%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Across Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.05387 (-27.33%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Across Protocol (ACX)?

Pogledajte Across Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Across Protocol (ACX)

Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle.

Across Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Across Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ACX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Across Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Across Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Across Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Across Protocol (ACX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Across Protocol (ACX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Across Protocol.

Provjerite Across Protocol predviđanje cijene sada!

Across Protocol (ACX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Across Protocol (ACX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ACX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Across Protocol (ACX)

Tražiš kako kupiti Across Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Across Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ACX u lokalnim valutama

1 Across Protocol(ACX) u VND
3,769.62375
1 Across Protocol(ACX) u AUD
A$0.21774
1 Across Protocol(ACX) u GBP
0.1045725
1 Across Protocol(ACX) u EUR
0.1217625
1 Across Protocol(ACX) u USD
$0.14325
1 Across Protocol(ACX) u MYR
RM0.604515
1 Across Protocol(ACX) u TRY
5.8947375
1 Across Protocol(ACX) u JPY
¥21.05775
1 Across Protocol(ACX) u ARS
ARS$197.3139825
1 Across Protocol(ACX) u RUB
11.5416525
1 Across Protocol(ACX) u INR
12.606
1 Across Protocol(ACX) u IDR
Rp2,348.36028
1 Across Protocol(ACX) u KRW
199.790775
1 Across Protocol(ACX) u PHP
8.18244
1 Across Protocol(ACX) u EGP
￡E.6.9519225
1 Across Protocol(ACX) u BRL
R$0.77928
1 Across Protocol(ACX) u CAD
C$0.1962525
1 Across Protocol(ACX) u BDT
17.4091725
1 Across Protocol(ACX) u NGN
219.3716175
1 Across Protocol(ACX) u COP
$575.300595
1 Across Protocol(ACX) u ZAR
R.2.5226325
1 Across Protocol(ACX) u UAH
5.9262525
1 Across Protocol(ACX) u VES
Bs20.9145
1 Across Protocol(ACX) u CLP
$138.9525
1 Across Protocol(ACX) u PKR
Rs40.59132
1 Across Protocol(ACX) u KZT
77.0985825
1 Across Protocol(ACX) u THB
฿4.6255425
1 Across Protocol(ACX) u TWD
NT$4.3877475
1 Across Protocol(ACX) u AED
د.إ0.5257275
1 Across Protocol(ACX) u CHF
Fr0.1146
1 Across Protocol(ACX) u HKD
HK$1.1159175
1 Across Protocol(ACX) u AMD
֏54.758745
1 Across Protocol(ACX) u MAD
.د.م1.286385
1 Across Protocol(ACX) u MXN
$2.6716125
1 Across Protocol(ACX) u SAR
ريال0.5371875
1 Across Protocol(ACX) u PLN
0.5199975
1 Across Protocol(ACX) u RON
лв0.6202725
1 Across Protocol(ACX) u SEK
kr1.3451175
1 Across Protocol(ACX) u BGN
лв0.2392275
1 Across Protocol(ACX) u HUF
Ft48.3454425
1 Across Protocol(ACX) u CZK
2.9867625
1 Across Protocol(ACX) u KWD
د.ك0.04369125
1 Across Protocol(ACX) u ILS
0.4798875
1 Across Protocol(ACX) u AOA
Kz130.5824025
1 Across Protocol(ACX) u BHD
.د.ب0.053862
1 Across Protocol(ACX) u BMD
$0.14325
1 Across Protocol(ACX) u DKK
kr0.9125025
1 Across Protocol(ACX) u HNL
L3.74742
1 Across Protocol(ACX) u MUR
6.56085
1 Across Protocol(ACX) u NAD
$2.51547
1 Across Protocol(ACX) u NOK
kr1.4310675
1 Across Protocol(ACX) u NZD
$0.2420925
1 Across Protocol(ACX) u PAB
B/.0.14325
1 Across Protocol(ACX) u PGK
K0.6059475
1 Across Protocol(ACX) u QAR
ر.ق0.52143
1 Across Protocol(ACX) u RSD
дин.14.33073

Across Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Across Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Across Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Across Protocol

Koliko Across Protocol (ACX) vrijedi danas?
Cijena ACX uživo u USD je 0.14325 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ACX u USD?
Trenutačna cijena ACX u USD je $ 0.14325. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Across Protocol?
Tržišna kapitalizacija za ACX je $ 87.23M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ACX?
Količina u optjecaju za ACX je 608.92M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ACX?
ACX je postigao ATH cijenu od 1.7394538371572816 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ACX?
ACX je vidio ATL cijenu od 0.03506312954269173 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ACX?
24-satni obujam trgovanja za ACX je $ 747.53K USD.
Hoće li ACX još narasti ove godine?
ACX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ACX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:13:38 (UTC+8)

Across Protocol (ACX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

ACX u USD kalkulator

Iznos

ACX
ACX
USD
USD

1 ACX = 0.14324 USD

Trgujte ACX

ACXUSDT
$0.1431
$0.1431$0.1431
-2.29%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine