Access Protocol Logotip

Access Protocol Cijena(ACS)

Grafikon aktualnih cijena Access Protocol (ACS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:13:31 (UTC+8)

Access Protocol (ACS) Informacije o cijeni (USD)

Access Protocol (ACS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0009801. Tijekom protekla 24 sata, ACStrgovalo je između najniže cijene $ 0.0009778 i najviše cijene $ 0.0010844, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ACS je $ 0.01735325179575623, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001030631034400665.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ACS se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, -4.70% u posljednjih 24 sata i -32.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Access Protocol (ACS)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Access Protocol je $ 41.61M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.87K. Količina u optjecaju ACS je 42.46B, s ukupnom količinom od 89254115983.48662. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 87.48M.

Access Protocol (ACS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Access Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000048361-4.70%
30 dana$ -0.0001375-12.31%
60 dana$ -0.0001145-10.47%
90 dana$ -0.0002858-22.58%
Access Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ACS od $ -0.000048361 (-4.70%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Access Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0001375 (-12.31%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Access Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ACS od $ -0.0001145 (-10.47%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Access Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0002858 (-22.58%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Access Protocol (ACS)?

Pogledajte Access Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Access Protocol (ACS)

Access Protocol offers a new model monetization layer for all digital content creators. By integrating Access Protocol on their site, creators can paywall and enable premium content to their supporters.

Access Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Access Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ACS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Access Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Access Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Access Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Access Protocol (ACS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Access Protocol (ACS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Access Protocol.

Provjerite Access Protocol predviđanje cijene sada!

Access Protocol (ACS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Access Protocol (ACS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ACS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Access Protocol (ACS)

Tražiš kako kupiti Access Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Access Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ACS u lokalnim valutama

Access Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Access Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Access Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Access Protocol

Koliko Access Protocol (ACS) vrijedi danas?
Cijena ACS uživo u USD je 0.0009801 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ACS u USD?
Trenutačna cijena ACS u USD je $ 0.0009801. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Access Protocol?
Tržišna kapitalizacija za ACS je $ 41.61M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ACS?
Količina u optjecaju za ACS je 42.46B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ACS?
ACS je postigao ATH cijenu od 0.01735325179575623 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ACS?
ACS je vidio ATL cijenu od 0.001030631034400665 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ACS?
24-satni obujam trgovanja za ACS je $ 55.87K USD.
Hoće li ACS još narasti ove godine?
ACS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ACS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

