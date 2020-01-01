Access Protocol (ACS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Access Protocol (ACS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Access Protocol (ACS) Informacije Access Protocol offers a new model monetization layer for all digital content creators. By integrating Access Protocol on their site, creators can paywall and enable premium content to their supporters. Službena web stranica: https://www.accessprotocol.co/ Bijela knjiga: https://www.accessprotocol.co/Whitepaper_Access.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/5MAYDfq5yxtudAhtfyuMBuHZjgAbaS9tbEyEQYAhDS5y Kupi ACS odmah!

Access Protocol (ACS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Access Protocol (ACS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 41.29M $ 41.29M $ 41.29M Ukupna količina: $ 89.26B $ 89.26B $ 89.26B Količina u optjecaju: $ 42.47B $ 42.47B $ 42.47B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 86.79M $ 86.79M $ 86.79M Povijesni maksimum: $ 0.026999 $ 0.026999 $ 0.026999 Povijesni minimum: $ 0.000978147964226245 $ 0.000978147964226245 $ 0.000978147964226245 Trenutna cijena: $ 0.0009724 $ 0.0009724 $ 0.0009724 Saznajte više o cijeni Access Protocol (ACS)

Access Protocol (ACS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Access Protocol (ACS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ACS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ACS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ACS tokena, istražite ACS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ACS Jeste li zainteresirani za dodavanje Access Protocol (ACS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ACS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ACS na MEXC-u odmah!

Access Protocol (ACS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ACS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ACS povijest cijena odmah!

ACS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ACS? Naša ACS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ACS predviđanje cijene tokena odmah!

