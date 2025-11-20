Abbott Cijena danas

Trenutačna cijena Abbott (ABTON) danas je $ 126.97, s promjenom od 2.20% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ABTON u USD je $ 126.97 po ABTON.

Abbott trenutačno je na #1825 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1.68M, s količinom u optjecaju od 13.26K ABTON. Tijekom posljednja 24 sata, ABTON trgovao je između $ 125.19 (niska) i $ 131.77 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 235.31115975890665, dok je rekordna najniža cijena bila $ 122.32387218541305.

U kratkoročnim performansama, ABTON se kretao +0.03% u posljednjem satu i -1.97% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 173.69K.

Informacije o tržištu Abbott (ABTON)

Poredak No.1825 Tržišna kapitalizacija $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Obujam (24 sata) $ 173.69K$ 173.69K $ 173.69K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Količina u optjecaju 13.26K 13.26K 13.26K Ukupna količina 13,264.84564736 13,264.84564736 13,264.84564736 Javni blockchain ETH

