AASToken (AAST) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002464. Tijekom protekla 24 sata, AASTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0019 i najviše cijene $ 0.003152, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AAST je $ 3.1872697207469383, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000807830115768365.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AAST se promijenio za +7.83% u posljednjih sat vremena, -9.47% u posljednjih 24 sata i +23.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija AASToken je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 16.85K. Količina u optjecaju AAST je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.64M.
AASToken (AAST) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena AASToken za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00025775
-9.47%
30 dana
$ -0.001245
-33.57%
60 dana
$ -0.006166
-71.45%
90 dana
$ -0.008038
-76.54%
AASToken promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u AAST od $ -0.00025775 (-9.47%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
AASToken 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001245 (-33.57%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
AASToken 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AAST od $ -0.006166 (-71.45%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
AASToken 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.008038 (-76.54%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
AAST is the native Token of Afriq Arbitrage System, a digital currency trading platform that uses high-frequency trading and algorithms to automatically buy cryptocurrencies at low prices and sell them at higher prices to generate returns. Built on Binance Smart Chain, AAST is a digital store of value and a medium of exchange. The token serves as a payment gateway powering the daily Return on Investment of the numerous investors on the arbitrage arm of the ecosystem thereby advancing the frontiers of digital access and literacy among its vast community. Leveraging AI and decentralized finance (DeFi), AAST takes the global adoption of crypto currencies to a new level by providing holders the opportunity to acquire digital gadgets and property from AAS conglomerates without borders. Its primary goals are to establish a convenient, secure, fast, and decentralized payment solution that leverages the benefits of these emerging technologies and to channel resources towards various charitable initiatives.
AASToken Predviđanje cijene (USD)
Koliko će AASToken (AAST) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AASToken (AAST) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AASToken.
Razumijevanje tokenomike AASToken (AAST) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AAST opsežnoj tokenomici tokena odmah!
