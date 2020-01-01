AASToken (AAST) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AASToken (AAST), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AASToken (AAST) Informacije AAST is the native Token of Afriq Arbitrage System, a digital currency trading platform that uses high-frequency trading and algorithms to automatically buy cryptocurrencies at low prices and sell them at higher prices to generate returns. Built on Binance Smart Chain, AAST is a digital store of value and a medium of exchange. The token serves as a payment gateway powering the daily Return on Investment of the numerous investors on the arbitrage arm of the ecosystem thereby advancing the frontiers of digital access and literacy among its vast community. Leveraging AI and decentralized finance (DeFi), AAST takes the global adoption of crypto currencies to a new level by providing holders the opportunity to acquire digital gadgets and property from AAS conglomerates without borders. Its primary goals are to establish a convenient, secure, fast, and decentralized payment solution that leverages the benefits of these emerging technologies and to channel resources towards various charitable initiatives. Službena web stranica: https://afriqjmcoin.com/ Bijela knjiga: https://afriqjmcoin.com/static/media/AAS_Whitepaper.5429d84371e01b063cf6.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xb1E998b346DDDacD06f01db50645bE52DafB93db Kupi AAST odmah!

AASToken (AAST) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AASToken (AAST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 20.92M $ 20.92M $ 20.92M Povijesni maksimum: $ 37.785 $ 37.785 $ 37.785 Povijesni minimum: $ 0.000807830115768365 $ 0.000807830115768365 $ 0.000807830115768365 Trenutna cijena: $ 0.002092 $ 0.002092 $ 0.002092 Saznajte više o cijeni AASToken (AAST)

AASToken (AAST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AASToken (AAST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AAST tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AAST tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AAST tokena, istražite AAST cijenu tokena uživo!

Kako kupiti AAST Jeste li zainteresirani za dodavanje AASToken (AAST) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje AAST, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

AASToken (AAST) Povijest cijena Analiza povijesti cijena AAST pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite AAST povijest cijena odmah!

AAST Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AAST? Naša AAST stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AAST predviđanje cijene tokena odmah!

