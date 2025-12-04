4444 Cijena (4444)
Trenutačna cijena 4444 (4444) danas je --, s promjenom od 11.55% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije 4444 u USD je -- po 4444.
4444 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 23,694, s količinom u optjecaju od 1.00B 4444. Tijekom posljednja 24 sata, 4444 trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.
U kratkoročnim performansama, 4444 se kretao +3.03% u posljednjem satu i -39.18% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.
Trenutačna tržišna kapitalizacija 4444 je $ 23.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 4444 je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.69K.
+3.03%
+11.55%
-39.18%
-39.18%
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz 4444 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz 4444 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz 4444 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz 4444 u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+11.55%
|30 dana
|$ 0
|--
|60 dana
|$ 0
|--
|90 dana
|$ 0
|--
U 2040. godini, cijena 4444 mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|12-03 18:46:22
|Pravila za valute
UK New Legislation: Cryptocurrencies Incorporated into "Personal Property" Protection System
|12-03 10:11:55
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Shows Rebound with Widespread Gains, SUI and PENGU Up Over 20%
|12-03 06:23:37
|Ažuriranja industrije
$376 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
|12-03 00:03:54
|Ažuriranja industrije
24-hour Spot Fund Inflow/Outflow Ranking: ETH Net Outflow of $126 Million, ZEC Net Outflow of $18.2 Million
|12-02 14:51:38
|Ažuriranja industrije
Older Solana ecosystem meme coins show significant rebound today, ZEREBRO up over 35%
|12-01 22:37:50
|Ažuriranja industrije
CoinShares: Net Inflow of $1.07 Billion into Digital Asset Investment Products Last Week
