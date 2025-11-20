0G Cijena danas

Trenutačna cijena 0G (0G) danas je $ 1.145, s promjenom od 2.55% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije 0G u USD je $ 1.145 po 0G.

0G trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- 0G. Tijekom posljednja 24 sata, 0G trgovao je između $ 1.102 (niska) i $ 1.231 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, 0G se kretao -0.18% u posljednjem satu i -13.85% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 1.34M.

Informacije o tržištu 0G (0G)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.15B$ 1.15B $ 1.15B Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain ZEROGRAVITY

