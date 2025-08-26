עוד על ZODS

ZODs סֵמֶל

ZODs מחיר (ZODS)

לא רשום

1 ZODS ל USDמחיר חי:

-8.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
ZODs (ZODS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:58:15 (UTC+8)

ZODs (ZODS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+1.73%

-8.19%

+165.46%

+165.46%

ZODs (ZODS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00115793. במהלך 24 השעות האחרונות, ZODS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00101887 לבין שיא של $ 0.00153594, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZODSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02332287, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZODS השתנה ב +1.73% במהלך השעה האחרונה, -8.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+165.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZODs (ZODS) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של ZODs הוא $ 858.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZODS הוא 741.22M, עם היצע כולל של 823609937.336498. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 953.64K.

ZODs (ZODS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ZODsל USDהיה $ -0.000103363761804428.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZODs ל USDהיה . $ +0.0020864924.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZODs ל USDהיה $ +0.0035751827.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ZODsל USDהיה $ +0.0005091527196160452.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000103363761804428-8.19%
30 ימים$ +0.0020864924+180.19%
60 ימים$ +0.0035751827+308.76%
90 ימים$ +0.0005091527196160452+78.48%

מה זהZODs (ZODS)

ZODs is Solana's first AI-powered DeFi toolkit, combining advanced market analytics with conversational blockchain interactions. Through its innovative On-Chain AI module, users can analyze, trade, and engage with DeFi protocols using natural language, all while benefiting from a comprehensive trading toolkit and thriving community ecosystem. One of the main modules of ZODs is On-Chain AI that combines AI with the Solana blockchain. The goal of this module is to provide users with the ability to execute various on & off chain tasks through AI chat, using different AI agents, with minimal effort.

ZODsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ZODs (ZODS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ZODs (ZODS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ZODs.

בדוק את ZODs תחזית המחיר עכשיו‏!

ZODS למטבעות מקומיים

ZODs (ZODS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ZODs (ZODS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZODS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ZODs (ZODS)

כמה שווה ZODs (ZODS) היום?
החי ZODSהמחיר ב USD הוא 0.00115793 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZODS ל USD?
המחיר הנוכחי של ZODS ל USD הוא $ 0.00115793. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ZODs?
שווי השוק של ZODS הוא $ 858.25K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZODS?
ההיצע במחזור של ZODS הוא 741.22M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZODS?
‏‏ZODS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02332287 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZODS?
ZODS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ZODS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZODS הוא -- USD.
האם ZODS יעלה השנה?
ZODS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZODS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:58:15 (UTC+8)

