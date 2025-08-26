ZODs (ZODS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00101887 גבוה 24 שעות $ 0.00153594 שיא כל הזמנים $ 0.02332287 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.73% שינוי מחיר (1D) -8.19% שינוי מחיר (7D) +165.46%

ZODs (ZODS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00115793. במהלך 24 השעות האחרונות, ZODS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00101887 לבין שיא של $ 0.00153594, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZODSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02332287, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZODS השתנה ב +1.73% במהלך השעה האחרונה, -8.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+165.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZODs (ZODS) מידע שוק

שווי שוק $ 858.25K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 953.64K אספקת מחזור 741.22M אספקה כוללת 823,609,937.336498

שווי השוק הנוכחי של ZODs הוא $ 858.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZODS הוא 741.22M, עם היצע כולל של 823609937.336498. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 953.64K.