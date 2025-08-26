Zodor (ZOD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0014363$ 0.0014363 $ 0.0014363 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00080222$ 0.00080222 $ 0.00080222 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -4.13% שינוי מחיר (7D) -4.13%

Zodor (ZOD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00125544. במהלך 24 השעות האחרונות, ZOD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZODהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0014363, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00080222.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZOD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zodor (ZOD) מידע שוק

שווי שוק $ 125.54K$ 125.54K $ 125.54K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 125.54K$ 125.54K $ 125.54K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Zodor הוא $ 125.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZOD הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 125.54K.