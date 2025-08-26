ZKitty Bot ($ZKITTY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01999703 גבוה 24 שעות $ 0.02001024 שיא כל הזמנים $ 0.116901 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00496324 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) +0.04% שינוי מחיר (7D) -0.02%

ZKitty Bot ($ZKITTY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02000799. במהלך 24 השעות האחרונות, $ZKITTY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01999703 לבין שיא של $ 0.02001024, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $ZKITTYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.116901, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00496324.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $ZKITTY השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZKitty Bot ($ZKITTY) מידע שוק

שווי שוק $ 40.45K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 100.04K אספקת מחזור 2.02M אספקה כוללת 5,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ZKitty Bot הוא $ 40.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $ZKITTY הוא 2.02M, עם היצע כולל של 5000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 100.04K.