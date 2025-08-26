עוד על $ZKITTY

ZKitty Bot סֵמֶל

ZKitty Bot מחיר ($ZKITTY)

לא רשום

1 $ZKITTY ל USDמחיר חי:

$0.02000799
$0.02000799
0.00%1D
mexc
USD
ZKitty Bot ($ZKITTY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:36:33 (UTC+8)

ZKitty Bot ($ZKITTY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01999703
$ 0.01999703
24 שעות נמוך
$ 0.02001024
$ 0.02001024
גבוה 24 שעות

$ 0.01999703
$ 0.01999703

$ 0.02001024
$ 0.02001024

$ 0.116901
$ 0.116901

$ 0.00496324
$ 0.00496324

+0.00%

+0.04%

-0.02%

-0.02%

ZKitty Bot ($ZKITTY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02000799. במהלך 24 השעות האחרונות, $ZKITTY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01999703 לבין שיא של $ 0.02001024, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $ZKITTYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.116901, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00496324.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $ZKITTY השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZKitty Bot ($ZKITTY) מידע שוק

$ 40.45K
$ 40.45K

--
--

$ 100.04K
$ 100.04K

2.02M
2.02M

5,000,000.0
5,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ZKitty Bot הוא $ 40.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $ZKITTY הוא 2.02M, עם היצע כולל של 5000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 100.04K.

ZKitty Bot ($ZKITTY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ZKitty Botל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZKitty Bot ל USDהיה . $ -0.0000039515.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZKitty Bot ל USDהיה $ -0.0095638892.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ZKitty Botל USDהיה $ -0.01832035725216029.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.04%
30 ימים$ -0.0000039515-0.01%
60 ימים$ -0.0095638892-47.80%
90 ימים$ -0.01832035725216029-47.79%

מה זהZKitty Bot ($ZKITTY)

5333 cute collectibles with powerful airdrop farming utility | Earn tokens by staking NFTs and completing on-chain tasks on Telegram

ZKitty Bot ($ZKITTY) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

ZKitty Botתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ZKitty Bot ($ZKITTY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ZKitty Bot ($ZKITTY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ZKitty Bot.

בדוק את ZKitty Bot תחזית המחיר עכשיו‏!

$ZKITTY למטבעות מקומיים

ZKitty Bot ($ZKITTY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ZKitty Bot ($ZKITTY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $ZKITTY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ZKitty Bot ($ZKITTY)

כמה שווה ZKitty Bot ($ZKITTY) היום?
החי $ZKITTYהמחיר ב USD הוא 0.02000799 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $ZKITTY ל USD?
המחיר הנוכחי של $ZKITTY ל USD הוא $ 0.02000799. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ZKitty Bot?
שווי השוק של $ZKITTY הוא $ 40.45K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $ZKITTY?
ההיצע במחזור של $ZKITTY הוא 2.02M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $ZKITTY?
‏‏$ZKITTY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.116901 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $ZKITTY?
$ZKITTY ‏‏רשם מחירATL של 0.00496324 USD.
מהו נפח המסחר של $ZKITTY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $ZKITTY הוא -- USD.
האם $ZKITTY יעלה השנה?
$ZKITTY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $ZKITTY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
