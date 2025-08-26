עוד על ZLK

Zenlink Network סֵמֶל

Zenlink Network מחיר (ZLK)

לא רשום

$0.00208905
-4.80%1D
USD
Zenlink Network (ZLK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:16:00 (UTC+8)

Zenlink Network (ZLK) מידע על מחיר (USD)

$ 0.00206029
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.14%

-4.87%

-97.79%

-97.79%

Zenlink Network (ZLK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00208905. במהלך 24 השעות האחרונות, ZLK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00206029 לבין שיא של $ 0.00219628, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZLKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.4, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00133491.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZLK השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -4.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-97.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zenlink Network (ZLK) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Zenlink Network הוא $ 113.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZLK הוא 54.45M, עם היצע כולל של 71409945.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 149.18K.

Zenlink Network (ZLK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Zenlink Networkל USDהיה $ -0.00010713541875382.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZenlink Network ל USDהיה . $ -0.0008658059.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZenlink Network ל USDהיה $ +0.0004438090.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Zenlink Networkל USDהיה $ -0.0001862522326478657.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00010713541875382-4.87%
30 ימים$ -0.0008658059-41.44%
60 ימים$ +0.0004438090+21.24%
90 ימים$ -0.0001862522326478657-8.18%

מה זהZenlink Network (ZLK)

Zenlink is an underlying cross-chain DEX protocol based on Polkadot and is committed to become the DEX composable hub of Polkadot. By accessing the ultimate, open, and universal cross-chain DEX protocol based on Substrate, Zenlink DEX Protocol enables all parachains to build DEX and achieve liquidity sharing in one click. Zenlink DEX Protocol includes Module, WASM, and EVM implementations, which are flexible and adaptable, allowing for customizable compositions and interoperability with different DeFi modules.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Zenlink Network (ZLK) משאב

האתר הרשמי

Zenlink Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Zenlink Network (ZLK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Zenlink Network (ZLK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Zenlink Network.

בדוק את Zenlink Network תחזית המחיר עכשיו‏!

ZLK למטבעות מקומיים

Zenlink Network (ZLK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Zenlink Network (ZLK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZLK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Zenlink Network (ZLK)

כמה שווה Zenlink Network (ZLK) היום?
החי ZLKהמחיר ב USD הוא 0.00208905 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZLK ל USD?
המחיר הנוכחי של ZLK ל USD הוא $ 0.00208905. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Zenlink Network?
שווי השוק של ZLK הוא $ 113.75K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZLK?
ההיצע במחזור של ZLK הוא 54.45M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZLK?
‏‏ZLK השיג מחיר שיא (ATH) של 4.4 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZLK?
ZLK ‏‏רשם מחירATL של 0.00133491 USD.
מהו נפח המסחר של ZLK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZLK הוא -- USD.
האם ZLK יעלה השנה?
ZLK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZLK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:16:00 (UTC+8)

