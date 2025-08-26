Zenlink Network (ZLK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.00206029 גבוה 24 שעות $ 0.00219628 שיא כל הזמנים $ 4.4 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00133491 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.14% שינוי מחיר (1D) -4.87% שינוי מחיר (7D) -97.79%

Zenlink Network (ZLK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00208905. במהלך 24 השעות האחרונות, ZLK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00206029 לבין שיא של $ 0.00219628, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZLKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.4, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00133491.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZLK השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -4.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-97.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zenlink Network (ZLK) מידע שוק

שווי שוק $ 113.75K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 149.18K אספקת מחזור 54.45M אספקה כוללת 71,409,945.0

שווי השוק הנוכחי של Zenlink Network הוא $ 113.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZLK הוא 54.45M, עם היצע כולל של 71409945.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 149.18K.