Zenko Protocol (ZENKO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.03357963 24 שעות נמוך $ 0.03641651 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.03357963 גבוה 24 שעות $ 0.03641651 שיא כל הזמנים $ 0.076833 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03016829 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.20% שינוי מחיר (1D) -5.54% שינוי מחיר (7D) -4.27%

Zenko Protocol (ZENKO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03412779. במהלך 24 השעות האחרונות, ZENKO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03357963 לבין שיא של $ 0.03641651, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZENKOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.076833, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03016829.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZENKO השתנה ב +1.20% במהלך השעה האחרונה, -5.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zenko Protocol (ZENKO) מידע שוק

שווי שוק $ 5.26M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.95M אספקת מחזור 155.00M אספקה כוללת 999,999,852.76321

שווי השוק הנוכחי של Zenko Protocol הוא $ 5.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZENKO הוא 155.00M, עם היצע כולל של 999999852.76321. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.95M.