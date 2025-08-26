עוד על ZENKO

Zenko Protocol סֵמֶל

Zenko Protocol מחיר (ZENKO)

1 ZENKO ל USD מחיר חי:

$0.03394872
-5.50% 1D
-5.50%1D
Zenko Protocol (ZENKO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 20:35:54 (UTC+8)

Zenko Protocol (ZENKO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.076833
$ 0.03016829
+1.20%

-5.54%

-4.27%

-4.27%

Zenko Protocol (ZENKO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03412779. במהלך 24 השעות האחרונות, ZENKO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03357963 לבין שיא של $ 0.03641651, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZENKOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.076833, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03016829.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZENKO השתנה ב +1.20% במהלך השעה האחרונה, -5.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zenko Protocol (ZENKO) מידע שוק

--
שווי השוק הנוכחי של Zenko Protocol הוא $ 5.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZENKO הוא 155.00M, עם היצע כולל של 999999852.76321. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.95M.

Zenko Protocol (ZENKO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Zenko Protocolל USDהיה $ -0.0020036643603494.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZenko Protocol ל USDהיה . $ -0.0065680672.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZenko Protocol ל USDהיה $ -0.0032931235.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Zenko Protocolל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0020036643603494-5.54%
30 ימים$ -0.0065680672-19.24%
60 ימים$ -0.0032931235-9.64%
90 ימים$ 0--

מה זהZenko Protocol (ZENKO)

Zenko is a real-world engagement protocol that connects brand campaigns with on-chain incentives. Users earn $ZENKO tokens by completing actions like learning, moving, or playing. Brands fund these actions to reduce cost-per-lead and generate impact. All rewards are backed by real demand, with token buybacks and verified good (e.g. trees planted, carbon offset) recorded on-chain. • Yield machine powered by ad budgets – brands fund the system, not holders. • 100% fee loop – 50% auto buybacks, 50% to holder-voted environmental and social impact projects. • One token, multi-dApp demand – Zenko powers Learn-to-Earn, Move-to-Earn, Shop-to-Earn, and Play-to-Earn experiences. • Real-world flywheel – Brands cut CPL by +35%, create measurable ESG outcomes, and vacuum tokens off-market. • Already live with enterprise clients – including Fortune 500 brands and pro sports teams.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Zenko Protocol (ZENKO) משאב

Zenko Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Zenko Protocol (ZENKO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Zenko Protocol (ZENKO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Zenko Protocol.

בדוק את Zenko Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

ZENKO למטבעות מקומיים

Zenko Protocol (ZENKO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Zenko Protocol (ZENKO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZENKO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Zenko Protocol (ZENKO)

כמה שווה Zenko Protocol (ZENKO) היום?
החי ZENKOהמחיר ב USD הוא 0.03412779 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZENKO ל USD?
המחיר הנוכחי של ZENKO ל USD הוא $ 0.03412779. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Zenko Protocol?
שווי השוק של ZENKO הוא $ 5.26M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZENKO?
ההיצע במחזור של ZENKO הוא 155.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZENKO?
‏‏ZENKO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.076833 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZENKO?
ZENKO ‏‏רשם מחירATL של 0.03016829 USD.
מהו נפח המסחר של ZENKO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZENKO הוא -- USD.
האם ZENKO יעלה השנה?
ZENKO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZENKO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 20:35:54 (UTC+8)

