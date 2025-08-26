YUPFUN Token (YUPFUN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.21% שינוי מחיר (1D) -8.12% שינוי מחיר (7D) +4.62% שינוי מחיר (7D) +4.62%

YUPFUN Token (YUPFUN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, YUPFUN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YUPFUNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YUPFUN השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, -8.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

YUPFUN Token (YUPFUN) מידע שוק

שווי שוק $ 169.96K$ 169.96K $ 169.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 169.96K$ 169.96K $ 169.96K אספקת מחזור 999.68M 999.68M 999.68M אספקה כוללת 999,681,211.912447 999,681,211.912447 999,681,211.912447

שווי השוק הנוכחי של YUPFUN Token הוא $ 169.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YUPFUN הוא 999.68M, עם היצע כולל של 999681211.912447. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 169.96K.