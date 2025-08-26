עוד על YUPFUN

YUPFUN Token סֵמֶל

YUPFUN Token מחיר (YUPFUN)

לא רשום

1 YUPFUN ל USDמחיר חי:

$0.00017002
$0.00017002$0.00017002
-8.10%1D
mexc
USD
YUPFUN Token (YUPFUN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:15:26 (UTC+8)

YUPFUN Token (YUPFUN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.21%

-8.12%

+4.62%

+4.62%

YUPFUN Token (YUPFUN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, YUPFUN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YUPFUNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YUPFUN השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, -8.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

YUPFUN Token (YUPFUN) מידע שוק

$ 169.96K
$ 169.96K$ 169.96K

--
----

$ 169.96K
$ 169.96K$ 169.96K

999.68M
999.68M 999.68M

999,681,211.912447
999,681,211.912447 999,681,211.912447

שווי השוק הנוכחי של YUPFUN Token הוא $ 169.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YUPFUN הוא 999.68M, עם היצע כולל של 999681211.912447. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 169.96K.

YUPFUN Token (YUPFUN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של YUPFUN Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYUPFUN Token ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYUPFUN Token ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של YUPFUN Tokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.12%
30 ימים$ 0-39.61%
60 ימים$ 0-5.38%
90 ימים$ 0--

מה זהYUPFUN Token (YUPFUN)

YUPFUN is a Solana-based meme and DeFi project that fuses viral meme culture with real decentralized finance utility. It aims to create a fun, community-driven ecosystem where users can trade, stake, and bridge tokens seamlessly across multiple liquidity pools and decentralized exchanges (DEXs) like BitStorage.finance Raydium, Orca, Meteora, PumpSwap, MintMe.com. YUPFUN isn't just about memes — it's about empowering the community with real ownership through fair launch mechanics, liquidity incentives, and cross-chain accessibility. The project also promotes creative engagement by encouraging users to create and share memes, art, and participate in community-driven events to grow the YUPFUN brand. With no VC backing, no private sales, and no hidden agendas, YUPFUN represents a true decentralized, permissionless movement blending entertainment with real blockchain functionality.

YUPFUN Token (YUPFUN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

YUPFUN Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה YUPFUN Token (YUPFUN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות YUPFUN Token (YUPFUN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור YUPFUN Token.

בדוק את YUPFUN Token תחזית המחיר עכשיו‏!

YUPFUN למטבעות מקומיים

YUPFUN Token (YUPFUN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של YUPFUN Token (YUPFUN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YUPFUN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על YUPFUN Token (YUPFUN)

כמה שווה YUPFUN Token (YUPFUN) היום?
החי YUPFUNהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YUPFUN ל USD?
המחיר הנוכחי של YUPFUN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של YUPFUN Token?
שווי השוק של YUPFUN הוא $ 169.96K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YUPFUN?
ההיצע במחזור של YUPFUN הוא 999.68M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YUPFUN?
‏‏YUPFUN השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YUPFUN?
YUPFUN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של YUPFUN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YUPFUN הוא -- USD.
האם YUPFUN יעלה השנה?
YUPFUN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YUPFUN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:15:26 (UTC+8)

