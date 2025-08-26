עוד על YNUSDX

ynUSD Max סֵמֶל

ynUSD Max מחיר (YNUSDX)

לא רשום

1 YNUSDX ל USDמחיר חי:

$1.012
$1.012$1.012
0.00%1D
mexc
USD
ynUSD Max (YNUSDX) טבלת מחירים חיה
ynUSD Max (YNUSDX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.013
$ 1.013$ 1.013

$ 0.997125
$ 0.997125$ 0.997125

--

--

+0.46%

+0.46%

ynUSD Max (YNUSDX) המחיר בזמן אמת של הוא $1.012. במהלך 24 השעות האחרונות, YNUSDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YNUSDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.013, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.997125.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YNUSDX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ynUSD Max (YNUSDX) מידע שוק

$ 85.99K
$ 85.99K$ 85.99K

--
----

$ 85.99K
$ 85.99K$ 85.99K

84.96K
84.96K 84.96K

84,959.07050422794
84,959.07050422794 84,959.07050422794

שווי השוק הנוכחי של ynUSD Max הוא $ 85.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YNUSDX הוא 84.96K, עם היצע כולל של 84959.07050422794. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 85.99K.

ynUSD Max (YNUSDX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ynUSD Maxל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלynUSD Max ל USDהיה . $ +0.0129702980.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלynUSD Max ל USDהיה $ +0.0117793764.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ynUSD Maxל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0129702980+1.28%
60 ימים$ +0.0117793764+1.16%
90 ימים$ 0--

מה זהynUSD Max (YNUSDX)

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies. The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

ynUSD Max (YNUSDX) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

ynUSD Maxתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ynUSD Max (YNUSDX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ynUSD Max (YNUSDX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ynUSD Max.

בדוק את ynUSD Max תחזית המחיר עכשיו‏!

YNUSDX למטבעות מקומיים

ynUSD Max (YNUSDX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ynUSD Max (YNUSDX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YNUSDX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ynUSD Max (YNUSDX)

כמה שווה ynUSD Max (YNUSDX) היום?
החי YNUSDXהמחיר ב USD הוא 1.012 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YNUSDX ל USD?
המחיר הנוכחי של YNUSDX ל USD הוא $ 1.012. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ynUSD Max?
שווי השוק של YNUSDX הוא $ 85.99K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YNUSDX?
ההיצע במחזור של YNUSDX הוא 84.96K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YNUSDX?
‏‏YNUSDX השיג מחיר שיא (ATH) של 1.013 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YNUSDX?
YNUSDX ‏‏רשם מחירATL של 0.997125 USD.
מהו נפח המסחר של YNUSDX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YNUSDX הוא -- USD.
האם YNUSDX יעלה השנה?
YNUSDX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YNUSDX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
ynUSD Max (YNUSDX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

