ynUSD Max (YNUSDX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 המחיר הנמוך ביותר $ 0.997125$ 0.997125 $ 0.997125 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +0.46% שינוי מחיר (7D) +0.46%

ynUSD Max (YNUSDX) המחיר בזמן אמת של הוא $1.012. במהלך 24 השעות האחרונות, YNUSDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YNUSDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.013, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.997125.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YNUSDX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ynUSD Max (YNUSDX) מידע שוק

שווי שוק $ 85.99K$ 85.99K $ 85.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 85.99K$ 85.99K $ 85.99K אספקת מחזור 84.96K 84.96K 84.96K אספקה כוללת 84,959.07050422794 84,959.07050422794 84,959.07050422794

שווי השוק הנוכחי של ynUSD Max הוא $ 85.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YNUSDX הוא 84.96K, עם היצע כולל של 84959.07050422794. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 85.99K.