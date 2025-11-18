YieldFi yToken מחיר היום

מחיר YieldFi yToken (YUSD) בזמן אמת היום הוא $ 1.14, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ YUSD ל USD הוא $ 1.14 לכל YUSD.

YieldFi yToken כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 136,221,079, עם היצע במחזור של 120.51M YUSD. ב‑24 השעות האחרונות, YUSD סחר בין $ 1.14 (נמוך) ל $ 1.14 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.19, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.008.

ביצועים לטווח קצר, YUSD נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +0.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

YieldFi yToken (YUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 136.22M$ 136.22M $ 136.22M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 136.22M$ 136.22M $ 136.22M אספקת מחזור 120.51M 120.51M 120.51M אספקה כוללת 13,674,236.81484565 13,674,236.81484565 13,674,236.81484565

שווי השוק הנוכחי של YieldFi yToken הוא $ 136.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YUSD הוא 120.51M, עם היצע כולל של 13674236.81484565. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 136.22M.