קבל YieldFi yToken תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה YUSD יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של YieldFi yToken % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה YieldFi yToken תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) YieldFi yToken (YUSD) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, YieldFi yToken ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.14 בשנת 2025. YieldFi yToken (YUSD) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, YieldFi yToken ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.1969 בשנת 2026. YieldFi yToken (YUSD) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של YUSD הוא $ 1.2568 עם 10.25% שיעור צמיחה. YieldFi yToken (YUSD) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של YUSD הוא $ 1.3196 עם 15.76% שיעור צמיחה. YieldFi yToken (YUSD) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של YUSD הוא $ 1.3856 עם 21.55% שיעור צמיחה. YieldFi yToken (YUSD) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של YUSD הוא $ 1.4549 עם 27.63% שיעור צמיחה. YieldFi yToken (YUSD) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של YieldFi yToken עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.3699. YieldFi yToken (YUSD) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של YieldFi yToken עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.8604. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 1.14 0.00%

2026 $ 1.1969 5.00%

2027 $ 1.2568 10.25%

2028 $ 1.3196 15.76%

2029 $ 1.3856 21.55%

2030 $ 1.4549 27.63%

2031 $ 1.5277 34.01%

2032 $ 1.6040 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 1.6842 47.75%

2034 $ 1.7685 55.13%

2035 $ 1.8569 62.89%

2036 $ 1.9497 71.03%

2037 $ 2.0472 79.59%

2038 $ 2.1496 88.56%

2039 $ 2.2571 97.99%

2040 $ 2.3699 107.89% הצג עוד לטווח קצר YieldFi yToken תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 1.14 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 1.1401 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 1.1410 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 1.1446 0.41% YieldFi yToken (YUSD) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורYUSDב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $1.14 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. YieldFi yToken (YUSD) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורYUSD , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $1.1401 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. YieldFi yToken (YUSD) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורYUSD , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $1.1410 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. YieldFi yToken (YUSD) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורYUSD הוא $1.1446 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית YieldFi yToken מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 136.22M$ 136.22M $ 136.22M אספקת מחזור 120.51M 120.51M 120.51M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר YUSD העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, YUSD יש כמות במעגל של 120.51M ושווי שוק כולל של $ 136.22M. צפה YUSD במחיר חי

YieldFi yToken מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בYieldFi yTokenדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלYieldFi yToken הוא 1.14USD. היצע במחזור של YieldFi yToken(YUSD) הוא 120.51M YUSD , מה שמעניק לו שווי שוק של $136,221,079 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.02% $ 0.000215 $ 1.14 $ 1.14

7 ימים 0.17% $ 0.001961 $ 1.1354 $ 1.1243

30 ימים 1.38% $ 0.015697 $ 1.1354 $ 1.1243 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,YieldFi yToken הראה תנועת מחירים של $0.000215 , המשקפת 0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,YieldFi yToken נסחר בשיא של $1.1354 ושפל של $1.1243 . נרשם שינוי במחיר של 0.17% . מגמה אחרונה זו מציגה אתYUSD הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,YieldFi yToken חווה 1.38% שינוי, המשקף בערך $0.015697 לערכו. זה מצביע על כך ש YUSD עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך YieldFi yToken (YUSD) מודול חיזוי מחיר עובד? YieldFi yToken מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של YUSDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךYieldFi yToken לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של YUSD , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של YieldFi yToken. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלYUSD . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלYUSD כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של YieldFi yToken.

מדוע YUSD חיזוי מחירים חשוב?

YUSD תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם YUSD כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, YUSD ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של YUSD בחודש הבא? על פי YieldFi yToken (YUSD) כלי תחזית המחירים, המחיר YUSD הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 YUSD בשנת 2026? המחיר של 1 YieldFi yToken (YUSD) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, YUSD יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של YUSD בשנת 2027? YieldFi yToken (YUSD) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 YUSD עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של YUSD בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, YieldFi yToken (YUSD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של YUSD בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, YieldFi yToken (YUSD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 YUSD בשנת 2030? המחיר של 1 YieldFi yToken (YUSD) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, YUSD יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי YUSD תחזית המחיר בשנת 2040? YieldFi yToken (YUSD) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 YUSD עד שנת 2040.