Yield Optimizer BTC מחיר (YOBTC)

1 YOBTC ל USDמחיר חי: $110,229

$110,229
$110,229
-2.70%1D
Yield Optimizer BTC (YOBTC) טבלת מחירים חיה
Yield Optimizer BTC (YOBTC) מידע על מחיר (USD)

$ 109,596
$ 109,596$ 109,596
$ 114,183
$ 114,183$ 114,183
$ 109,596
$ 109,596$ 109,596

$ 114,183
$ 114,183$ 114,183

$ 914,351,589,839,370
$ 914,351,589,839,370$ 914,351,589,839,370

$ 86,670
$ 86,670$ 86,670

Yield Optimizer BTC (YOBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $110,229. במהלך 24 השעות האחרונות, YOBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 109,596 לבין שיא של $ 114,183, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YOBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 914,351,589,839,370, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 86,670.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YOBTC השתנה ב +0.17% במהלך השעה האחרונה, -2.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yield Optimizer BTC (YOBTC) מידע שוק

$ 602.92K
$ 602.92K$ 602.92K

$ 602.92K
$ 602.92K$ 602.92K

5.46
5.46 5.46

5.4647056
5.4647056 5.4647056

שווי השוק הנוכחי של Yield Optimizer BTC הוא $ 602.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YOBTC הוא 5.46, עם היצע כולל של 5.4647056. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 602.92K.

Yield Optimizer BTC (YOBTC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Yield Optimizer BTCל USDהיה $ -3,192.8854337555.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYield Optimizer BTC ל USDהיה . $ -7,715.6662443000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYield Optimizer BTC ל USDהיה $ +3,019.6352718000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Yield Optimizer BTCל USDהיה $ +1,215.48710324607.

תְקוּפָה לשנות (USD) לשנות (%)
הַיוֹם$ -3,192.8854337555-2.81%
30 ימים$ -7,715.6662443000-6.99%
60 ימים$ +3,019.6352718000+2.74%
90 ימים$ +1,215.48710324607+1.11%

מה זה Yield Optimizer BTC (YOBTC)

Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield for BTC in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. YO is fully self custodial and you keep control of your assets at all time.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Yield Optimizer BTC תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Yield Optimizer BTC (YOBTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Yield Optimizer BTC (YOBTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Yield Optimizer BTC.

בדוק את Yield Optimizer BTC תחזית המחיר עכשיו‏!

YOBTC למטבעות מקומיים

Yield Optimizer BTC (YOBTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Yield Optimizer BTC (YOBTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YOBTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Yield Optimizer BTC (YOBTC)

כמה שווה Yield Optimizer BTC (YOBTC) היום?
החי YOBTCהמחיר ב USD הוא 110,229 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YOBTC ל USD?
המחיר הנוכחי של YOBTC ל USD הוא $ 110,229. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Yield Optimizer BTC?
שווי השוק של YOBTC הוא $ 602.92K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YOBTC?
ההיצע במחזור של YOBTC הוא 5.46 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YOBTC?
‏‏YOBTC השיג מחיר שיא (ATH) של 914,351,589,839,370 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YOBTC?
YOBTC ‏‏רשם מחירATL של 86,670 USD.
מהו נפח המסחר של YOBTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YOBTC הוא -- USD.
האם YOBTC יעלה השנה?
YOBTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YOBTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Yield Optimizer BTC (YOBTC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

