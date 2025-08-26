Yield Optimizer BTC (YOBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 109,596
גבוה 24 שעות $ 114,183
שיא כל הזמנים $ 914,351,589,839,370
המחיר הנמוך ביותר $ 86,670
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.17%
שינוי מחיר (1D) -2.81%
שינוי מחיר (7D) -5.71%

Yield Optimizer BTC (YOBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $110,229. במהלך 24 השעות האחרונות, YOBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 109,596 לבין שיא של $ 114,183, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YOBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 914,351,589,839,370, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 86,670.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YOBTC השתנה ב +0.17% במהלך השעה האחרונה, -2.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yield Optimizer BTC (YOBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 602.92K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 602.92K
אספקת מחזור 5.46
אספקה כוללת 5.4647056

שווי השוק הנוכחי של Yield Optimizer BTC הוא $ 602.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YOBTC הוא 5.46, עם היצע כולל של 5.4647056. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 602.92K.