Yait Siu סֵמֶל

Yait Siu מחיר (YAIT)

לא רשום

1 YAIT ל USDמחיר חי:

$0.00166246
$0.00166246
-8.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Yait Siu (YAIT) טבלת מחירים חיה
Yait Siu (YAIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00163212
$ 0.00163212
24 שעות נמוך
$ 0.0018345
$ 0.0018345
גבוה 24 שעות

$ 0.00163212
$ 0.00163212

$ 0.0018345
$ 0.0018345

$ 0.00190606
$ 0.00190606

$ 0
$ 0

+1.77%

-8.61%

-1.86%

-1.86%

Yait Siu (YAIT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00166246. במהלך 24 השעות האחרונות, YAIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00163212 לבין שיא של $ 0.0018345, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YAITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00190606, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YAIT השתנה ב +1.77% במהלך השעה האחרונה, -8.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yait Siu (YAIT) מידע שוק

$ 1.66M
$ 1.66M

--
--

$ 1.66M
$ 1.66M

1000.00M
1000.00M

999,999,741.571045
999,999,741.571045

שווי השוק הנוכחי של Yait Siu הוא $ 1.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YAIT הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999741.571045. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.66M.

Yait Siu (YAIT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Yait Siuל USDהיה $ -0.000156644776512534.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYait Siu ל USDהיה . $ +0.0011589668.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYait Siu ל USDהיה $ +0.0018950281.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Yait Siuל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000156644776512534-8.61%
30 ימים$ +0.0011589668+69.71%
60 ימים$ +0.0018950281+113.99%
90 ימים$ 0--

מה זהYait Siu (YAIT)

Yait Siu is a next-generation AI agent that is multi-modal, multi-platform, and multi-skilled, designed to seamlessly integrate across various environments. Built with a focus on innovation, experimentation, and transparency, Yait Siu represents a groundbreaking step in AI development. By utilizing a universe of modular components, it enables the design and creation of frameworks that allow models to interact independently with the wider world. This approach fosters dynamic and flexible collaboration between AI systems and real-world applications, empowering developers to create solutions that are intelligent, scalable, and adaptive. As a project that builds and experiments in public, Yait Siu is redefining how AI systems are developed, deployed, and integrated across multiple domains, pushing the boundaries of what is possible in the AI landscape.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Yait Siu (YAIT) משאב

האתר הרשמי

Yait Siuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Yait Siu (YAIT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Yait Siu (YAIT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Yait Siu.

בדוק את Yait Siu תחזית המחיר עכשיו‏!

YAIT למטבעות מקומיים

Yait Siu (YAIT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Yait Siu (YAIT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YAIT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Yait Siu (YAIT)

כמה שווה Yait Siu (YAIT) היום?
החי YAITהמחיר ב USD הוא 0.00166246 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YAIT ל USD?
המחיר הנוכחי של YAIT ל USD הוא $ 0.00166246. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Yait Siu?
שווי השוק של YAIT הוא $ 1.66M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YAIT?
ההיצע במחזור של YAIT הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YAIT?
‏‏YAIT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00190606 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YAIT?
YAIT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של YAIT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YAIT הוא -- USD.
האם YAIT יעלה השנה?
YAIT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YAIT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Yait Siu (YAIT) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

