Yait Siu (YAIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00163212 גבוה 24 שעות $ 0.0018345 שיא כל הזמנים $ 0.00190606 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.77% שינוי מחיר (1D) -8.61% שינוי מחיר (7D) -1.86%

Yait Siu (YAIT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00166246. במהלך 24 השעות האחרונות, YAIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00163212 לבין שיא של $ 0.0018345, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YAITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00190606, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YAIT השתנה ב +1.77% במהלך השעה האחרונה, -8.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yait Siu (YAIT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,741.571045 999,999,741.571045 999,999,741.571045

שווי השוק הנוכחי של Yait Siu הוא $ 1.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YAIT הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999741.571045. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.66M.