עוד על Y8U

Y8U מידע על מחיר

Y8U מסמך לבן

Y8U אתר רשמי

Y8U טוקניומיקה

Y8U תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Y8U סֵמֶל

Y8U מחיר (Y8U)

לא רשום

1 Y8U ל USDמחיר חי:

$0.00231131
$0.00231131$0.00231131
-2.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Y8U (Y8U) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:41:05 (UTC+8)

Y8U (Y8U) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00227955
$ 0.00227955$ 0.00227955
24 שעות נמוך
$ 0.00237056
$ 0.00237056$ 0.00237056
גבוה 24 שעות

$ 0.00227955
$ 0.00227955$ 0.00227955

$ 0.00237056
$ 0.00237056$ 0.00237056

$ 0.111159
$ 0.111159$ 0.111159

$ 0.00110598
$ 0.00110598$ 0.00110598

-0.13%

-2.25%

+27.65%

+27.65%

Y8U (Y8U) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00231131. במהלך 24 השעות האחרונות, Y8U נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00227955 לבין שיא של $ 0.00237056, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. Y8Uהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.111159, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00110598.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, Y8U השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -2.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+27.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Y8U (Y8U) מידע שוק

$ 676.84K
$ 676.84K$ 676.84K

--
----

$ 676.84K
$ 676.84K$ 676.84K

293.10M
293.10M 293.10M

293,097,684.0
293,097,684.0 293,097,684.0

שווי השוק הנוכחי של Y8U הוא $ 676.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של Y8U הוא 293.10M, עם היצע כולל של 293097684.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 676.84K.

Y8U (Y8U) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Y8Uל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלY8U ל USDהיה . $ +0.0018482110.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלY8U ל USDהיה $ +0.0015306386.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Y8Uל USDהיה $ -0.0001566454959729346.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.25%
30 ימים$ +0.0018482110+79.96%
60 ימים$ +0.0015306386+66.22%
90 ימים$ -0.0001566454959729346-6.34%

מה זהY8U (Y8U)

Y8U.AI is a native decentralized protocol built on top of the Humans blockchain that combines content-addressable storage with smart contract-based consent management, allowing users to control how their traits, encoded as protected data NFTs (and ranging from voice recordings, face scans and beyond) are processed by AI Miners.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Y8Uתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Y8U (Y8U) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Y8U (Y8U) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Y8U.

בדוק את Y8U תחזית המחיר עכשיו‏!

Y8U למטבעות מקומיים

Y8U (Y8U) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Y8U (Y8U) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על Y8U הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Y8U (Y8U)

כמה שווה Y8U (Y8U) היום?
החי Y8Uהמחיר ב USD הוא 0.00231131 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי Y8U ל USD?
המחיר הנוכחי של Y8U ל USD הוא $ 0.00231131. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Y8U?
שווי השוק של Y8U הוא $ 676.84K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של Y8U?
ההיצע במחזור של Y8U הוא 293.10M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של Y8U?
‏‏Y8U השיג מחיר שיא (ATH) של 0.111159 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של Y8U?
Y8U ‏‏רשם מחירATL של 0.00110598 USD.
מהו נפח המסחר של Y8U?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור Y8U הוא -- USD.
האם Y8U יעלה השנה?
Y8U ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את Y8U תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:41:05 (UTC+8)

Y8U (Y8U) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.