Y8U (Y8U) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00227955 $ 0.00227955 $ 0.00227955 24 שעות נמוך $ 0.00237056 $ 0.00237056 $ 0.00237056 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00227955$ 0.00227955 $ 0.00227955 גבוה 24 שעות $ 0.00237056$ 0.00237056 $ 0.00237056 שיא כל הזמנים $ 0.111159$ 0.111159 $ 0.111159 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00110598$ 0.00110598 $ 0.00110598 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.13% שינוי מחיר (1D) -2.25% שינוי מחיר (7D) +27.65% שינוי מחיר (7D) +27.65%

Y8U (Y8U) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00231131. במהלך 24 השעות האחרונות, Y8U נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00227955 לבין שיא של $ 0.00237056, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. Y8Uהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.111159, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00110598.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, Y8U השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -2.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+27.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Y8U (Y8U) מידע שוק

שווי שוק $ 676.84K$ 676.84K $ 676.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 676.84K$ 676.84K $ 676.84K אספקת מחזור 293.10M 293.10M 293.10M אספקה כוללת 293,097,684.0 293,097,684.0 293,097,684.0

שווי השוק הנוכחי של Y8U הוא $ 676.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של Y8U הוא 293.10M, עם היצע כולל של 293097684.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 676.84K.