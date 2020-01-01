Y8U (Y8U) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Y8U (Y8U), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Y8U (Y8U) מידע

Y8U.AI is a native decentralized protocol built on top of the Humans blockchain that combines content-addressable storage with smart contract-based consent management, allowing users to control how their traits, encoded as protected data NFTs (and ranging from voice recordings, face scans and beyond) are processed by AI Miners.

אתר רשמי:
https://y8u.ai
מסמך לבן:
https://y8u.ai/docs/Y8U-litepaper.pdf

Y8U (Y8U) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Y8U (Y8U), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 662.67K
ההיצע הכולל:
$ 293.10M
אספקה במחזור:
$ 293.10M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 662.67K
שיא כל הזמנים:
$ 0.111159
שפל כל הזמנים:
$ 0.00110598
מחיר נוכחי:
$ 0.00226092
Y8U (Y8U) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Y8U (Y8U) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של Y8U אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות Y8Uהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את Y8Uטוקניומיקה, חקרו אתY8Uהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Y8U חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן Y8U עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו Y8U משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.