XVGOPT מחיר היום

מחיר XVGOPT (XVGOPT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000284, עם שינוי של 1.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XVGOPT ל USD הוא $ 0.00000284 לכל XVGOPT.

XVGOPT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 28,392, עם היצע במחזור של 10.00B XVGOPT. ב‑24 השעות האחרונות, XVGOPT סחר בין $ 0.00000278 (נמוך) ל $ 0.00000291 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00000799, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000235.

ביצועים לטווח קצר, XVGOPT נע ב -- בשעה האחרונה ו -10.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

XVGOPT (XVGOPT) מידע שוק

שווי שוק $ 28.39K$ 28.39K $ 28.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.39K$ 28.39K $ 28.39K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של XVGOPT הוא $ 28.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XVGOPT הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.39K.