XNET Mobile (XNET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01751182 גבוה 24 שעות $ 0.01969365 שיא כל הזמנים $ 0.267945 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01211358 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.08% שינוי מחיר (1D) -7.80% שינוי מחיר (7D) -11.24%

XNET Mobile (XNET) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01756979. במהלך 24 השעות האחרונות, XNET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01751182 לבין שיא של $ 0.01969365, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XNETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.267945, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01211358.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XNET השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -7.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XNET Mobile (XNET) מידע שוק

שווי שוק $ 2.42M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.97M אספקת מחזור 137.46M אספקה כוללת 1,306,624,011.309118

שווי השוק הנוכחי של XNET Mobile הוא $ 2.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XNET הוא 137.46M, עם היצע כולל של 1306624011.309118. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.97M.