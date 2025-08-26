עוד על XNET

XNET Mobile סֵמֶל

XNET Mobile מחיר (XNET)

1 XNET ל USDמחיר חי:

$0.01756979
$0.01756979
-7.80%1D
XNET Mobile (XNET) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:13:12 (UTC+8)

XNET Mobile (XNET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01751182
$ 0.01751182
24 שעות נמוך
$ 0.01969365
$ 0.01969365
גבוה 24 שעות

$ 0.01751182
$ 0.01751182

$ 0.01969365
$ 0.01969365

$ 0.267945
$ 0.267945

$ 0.01211358
$ 0.01211358

-0.08%

-7.80%

-11.24%

-11.24%

XNET Mobile (XNET) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01756979. במהלך 24 השעות האחרונות, XNET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01751182 לבין שיא של $ 0.01969365, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XNETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.267945, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01211358.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XNET השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -7.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XNET Mobile (XNET) מידע שוק

$ 2.42M
$ 2.42M

--
--

$ 22.97M
$ 22.97M

137.46M
137.46M

1,306,624,011.309118
1,306,624,011.309118

שווי השוק הנוכחי של XNET Mobile הוא $ 2.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XNET הוא 137.46M, עם היצע כולל של 1306624011.309118. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.97M.

XNET Mobile (XNET) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של XNET Mobileל USDהיה $ -0.00148673812707199.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXNET Mobile ל USDהיה . $ -0.0063256637.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXNET Mobile ל USDהיה $ -0.0028009355.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של XNET Mobileל USDהיה $ -0.02958051716714462.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00148673812707199-7.80%
30 ימים$ -0.0063256637-36.00%
60 ימים$ -0.0028009355-15.94%
90 ימים$ -0.02958051716714462-62.73%

מה זהXNET Mobile (XNET)

$XNET is a utility token designed to power our decentralized mobile network, aiming to revolutionize the telecom industry by leveraging crowdsourced connectivity. XNET Mobile acts as a neutral host operator, incentivizing participation and rewarding contributors for offloading cellular data from major carriers. The token is designed to foster a self-sustaining economy, where deployers are incentivized to contribute to the growth and stability of the network. Through these mechanisms, XNET seeks to significantly expand its mobile network, empowering both users and operators within its framework.

XNET Mobile (XNET) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

XNET Mobileתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה XNET Mobile (XNET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות XNET Mobile (XNET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור XNET Mobile.

בדוק את XNET Mobile תחזית המחיר עכשיו‏!

XNET למטבעות מקומיים

XNET Mobile (XNET) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של XNET Mobile (XNET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XNET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על XNET Mobile (XNET)

כמה שווה XNET Mobile (XNET) היום?
החי XNETהמחיר ב USD הוא 0.01756979 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XNET ל USD?
המחיר הנוכחי של XNET ל USD הוא $ 0.01756979. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של XNET Mobile?
שווי השוק של XNET הוא $ 2.42M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XNET?
ההיצע במחזור של XNET הוא 137.46M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XNET?
‏‏XNET השיג מחיר שיא (ATH) של 0.267945 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XNET?
XNET ‏‏רשם מחירATL של 0.01211358 USD.
מהו נפח המסחר של XNET?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XNET הוא -- USD.
האם XNET יעלה השנה?
XNET ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XNET תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:13:12 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.