XMON (XMON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 319.97 24 שעות נמוך $ 368.99 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 86,227 המחיר הנמוך ביותר $ 250.85 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.27% שינוי מחיר (1D) -12.71% שינוי מחיר (7D) -13.97%

XMON (XMON) המחיר בזמן אמת של הוא $321.97. במהלך 24 השעות האחרונות, XMON נסחר בטווח שבין שפל של $ 319.97 לבין שיא של $ 368.99, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XMONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 86,227, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 250.85.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XMON השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, -12.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XMON (XMON) מידע שוק

שווי שוק $ 810.92K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.21M אספקת מחזור 2.52K אספקה כוללת 10,000.0

שווי השוק הנוכחי של XMON הוא $ 810.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XMON הוא 2.52K, עם היצע כולל של 10000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.21M.