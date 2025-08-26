xFUND (XFUND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 194.25 $ 194.25 $ 194.25 24 שעות נמוך $ 213.64 $ 213.64 $ 213.64 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 194.25$ 194.25 $ 194.25 גבוה 24 שעות $ 213.64$ 213.64 $ 213.64 שיא כל הזמנים $ 10,139.65$ 10,139.65 $ 10,139.65 המחיר הנמוך ביותר $ 106.97$ 106.97 $ 106.97 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.51% שינוי מחיר (1D) -8.56% שינוי מחיר (7D) -2.33% שינוי מחיר (7D) -2.33%

xFUND (XFUND) המחיר בזמן אמת של הוא $195.35. במהלך 24 השעות האחרונות, XFUND נסחר בטווח שבין שפל של $ 194.25 לבין שיא של $ 213.64, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XFUNDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 10,139.65, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 106.97.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XFUND השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -8.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

xFUND (XFUND) מידע שוק

שווי שוק $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M אספקת מחזור 9.97K 9.97K 9.97K אספקה כוללת 9,971.0 9,971.0 9,971.0

שווי השוק הנוכחי של xFUND הוא $ 1.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XFUND הוא 9.97K, עם היצע כולל של 9971.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.95M.