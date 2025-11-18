XEND IT מחיר היום

מחיר XEND IT (XEND) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 1.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XEND ל USD הוא -- לכל XEND.

XEND IT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,587.04, עם היצע במחזור של 1000.00M XEND. ב‑24 השעות האחרונות, XEND סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, XEND נע ב +1.02% בשעה האחרונה ו -31.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

XEND IT (XEND) מידע שוק

שווי שוק $ 15.59K$ 15.59K $ 15.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.59K$ 15.59K $ 15.59K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,609.924682 999,999,609.924682 999,999,609.924682

שווי השוק הנוכחי של XEND IT הוא $ 15.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XEND הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999609.924682. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.59K.