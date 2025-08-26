XANA (XETA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00032396 גבוה 24 שעות $ 0.00035481 שיא כל הזמנים $ 0.153902 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00016985 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.73% שינוי מחיר (1D) -6.43% שינוי מחיר (7D) -17.93%

XANA (XETA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00032552. במהלך 24 השעות האחרונות, XETA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00032396 לבין שיא של $ 0.00035481, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XETAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.153902, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00016985.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XETA השתנה ב -2.73% במהלך השעה האחרונה, -6.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XANA (XETA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.60M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.60M אספקת מחזור 4.93B אספקה כוללת 4,925,701,908.0

שווי השוק הנוכחי של XANA הוא $ 1.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XETA הוא 4.93B, עם היצע כולל של 4925701908.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.60M.