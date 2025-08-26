X314 (X314) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.00175976
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.22%
שינוי מחיר (1D) -4.58%
שינוי מחיר (7D) -14.41%

X314 (X314) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, X314 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. X314השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00175976, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, X314 השתנה ב +0.22% במהלך השעה האחרונה, -4.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

X314 (X314) מידע שוק

שווי שוק $ 11.02K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.02K
אספקת מחזור 1.00B
אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של X314 הוא $ 11.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של X314 הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.02K.